Nećete verovati ko se pronašao na Trampovoj sramnoj fotografiji: Predsednik SAD prikazao sebe kao Isusa, a ruku je prislonio na njegovu glavu
MEDIJSKA ličnost Džon Stjuart izrazio je iznenađenje nakon što je ’pronašao sebe’ na kontroverznoj fotografiji koju je objavio Donald Tramp, a na kojoj je on prikazan kao Isus Hrist.
Gledajući sramnu fotografiju, tražio je da se bliže prikaže muškarac koji leži u krevetu, a na čijem je čelu naslonjena Trampova ruka, koji je prikazan kao Isus.
- Okej, čovek u krevetu, mogu li bolje da ga pogledam? - upitao je Džon.
Nakon što je uvećana fotografija, Stjuart je u čudu gledao. Šokiran što je na stravičnoj fotografiji ugledao sebe, pokušao je svoju ruku da stavi na čelo, ne bi li bio siguran da je to stvarno on.
- Jesam li ja okej? - upitao je nakon toga.
