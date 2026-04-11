"ORBAN SE UVEK BORIO ZA JAČU EVROPU" Andrej Babiš podržao mađarskog premijera pred sutrašnje izbore
ČEŠKI premijer Andrej Babiš podržao je mađarskog premijera Viktora Orbana uoči predstojećih parlamentarnih izbora u Mađarskoj i poručio da je on najbolji izbor za stabilnost i nacionalne interese.
- Orban se uvek borio za jaču Evropu zasnovanu na miru, suverenitetu država članica i konkurentnosti - naveo je Babiš na platformi Iks i dodao da su u "turbulentnim vremenima" stabilnost i iskustvo ključni.
Prema anketama, Orban se suočava sa ozbiljnim izazovom nakon 16 godina na vlasti, dok opozicija predvođena Peterom Mađarom jača podršku birača, preneo je Rojters.
(Tanjug)
Preporučujemo
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
OTAC LjUBA RANKOVIĆ TUGUJE: Sin mu preminuo u 41. godini - "Na spomeniku mu piše..."
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
11. 04. 2026. u 11:40
