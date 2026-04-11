"ORBAN SE UVEK BORIO ZA JAČU EVROPU" Andrej Babiš podržao mađarskog premijera pred sutrašnje izbore

ČEŠKI premijer Andrej Babiš podržao je mađarskog premijera Viktora Orbana uoči predstojećih parlamentarnih izbora u Mađarskoj i poručio da je on najbolji izbor za stabilnost i nacionalne interese.

- Orban se uvek borio za jaču Evropu zasnovanu na miru, suverenitetu država članica i konkurentnosti - naveo je Babiš na platformi Iks i dodao da su u "turbulentnim vremenima" stabilnost i iskustvo ključni.

Prema anketama, Orban se suočava sa ozbiljnim izazovom nakon 16 godina na vlasti, dok opozicija predvođena Peterom Mađarom jača podršku birača, preneo je Rojters.

