U BEČKOM ZABAVNOM PARKU “PRATER” VAGON IZLETEO IZ ŠINA: Ima povređenih
INCIDENT u bečkom zabavnom parku Prater dogodio se kada je vagon čuvenog drvenog rolerkostera „Wiener Hochschaubahn-a“ izleteo iz šina, nakon čega je petoro putnika povređeno.
Prema navodima operatera, vožnja je izmakla kontroli zbog prebrzog kretanja vagona uzrokovanog ljudskom greškom.
Hitna pomoć intervenisala je na licu mesta, odakle su dve žene zbog težih povreda transportovane u bolnicu. Preostalih troje putnika prošlo je sa lakšim povredama koje su sanirane odmah, bez potrebe za daljom hospitalizacijom. Upravljač atrakcije potvrdio je da među povređenima nije bilo dece.
Istraga se trenutno fokusira na ljudski faktor, jer preliminarni podaci ukazuju da je kobno ubrzanje direktna posledica loše procene zaposlene. Nadležne službe nastavljaju sa proverama kako bi do kraja rasvetlile sve okolnosti ove nesreće.
Drveni rolerkoster, datira još iz perioda između 1948. i 1950. godine, i kao jedna od najstarijih aktivnih vožnji ovog tipa na svetu, predstavlja neprocenjiv deo istorijskog nasleđa Pratera koji je sada pod strogom lupom bezbednosnih provera.
