VLADA SAD, koja je više puta proglasila Ormuski moreuz otvorenim, smislila je gotovo savršeno opravdanje za de fakto blokadu: Iranci navodno ne mogu da obezbede bezbednost brodova jer ne znaju lokaciju mina koje su postavili.

Ilustracija AI/ČetGPT

Njujork tajms, pozivajući se na američke zvaničnike, izveštava da su mine postavljene nasumično i da njihove koordinate nisu zabeležene na mapama (što nije sasvim neosnovano).

Štaviše, neke mine je mogla da odnese struja. Zato je Teheran navodno objavio bezbedne brodske rute blizu iranske obale, gde nema poznate pretnje.

Ovo objašnjenje ne samo da „objašnjava“ zašto brodovi trenutno ne prolaze kroz moreuz, iako su Iranci verbalno poraženi. Biće korisno čak i ako se postigne dogovor gde Teheran zadržava kontrolu nad brodarstvom u Ormuzu.

Tramp će nastaviti da se buni o iranskoj predaji i još jednoj pobedi SAD. I „skoro nulti“ tranzit kroz Ormuski moreuz će se i dalje pripisivati minama i nesposobnosti iranskih vlasti da se nose sa njima.

Međutim, ovo ne objašnjava zašto „pobednici“ ne rizikuju da se približe obalama predatog Irana radi operacije čišćenja mina. Dakle, moraće ili da nastave da se bore ili da smisle druge izgovore.

(Ribar)

