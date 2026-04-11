POČELI PREGOVORI U ISLAMABADU, OGLASIO SE TRAMP: Imamo više nafte nego sledeće 2 najveće ekonomije zajedno

MIROVNI pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana počeli su danas u Islamabadu, saopštio je Kabinet pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa, nakon njegovog sastanka sa potpredsednikom SAD Džej Di Vensom.

- Premijer je ponovio da Pakistan očekuje da nastavi sa pružanjem podrške obema stranama u postizanju napretka ka održivom miru u regionu - navodi se u saopštenju koje prenosi Tajms of Izrael.

Saudijska televizija Al Hadat objavila je, pozivajući se na izvore, da su indirektni razgovori između iranske i američke delegacije održani tokom noći u Islamabadu, a da će direktni razgovori uslediti.

Iranska agencija Tasnim prenosi da je iranska delegacija od prošle noći, odmah nakon dolaska u Islamabad, održala nekoliko rundi razgovora sa pakistanskim zvaničnicima, kako bi se osiguralo da se američka strana pridržava svojih obaveza.

Tasnim navodi da je postignut izvestan napredak u tom pogledu, ali da Izrael i premijer te zemlje Benjamin Netanjahu i dalje opstruišu rad i nastoje da spreče pregovore i postizanje sporazuma.

Agencija navodi da Iran smatra da je Izrael američki partner i da će zahtevati da se Sjedinjene Američke Države obavežu po pitanju izraelskih akcija.

Mirovni pregovori delegacija SAD i Irana u Islamabadom koji imaju za cilj da se postigne sporazum o trajnom mirovnom rešenju, nakon što je u utorak postignut dvonedeljni prekid vatre.

Delegaciju SAD predvodi američki potpredsednik Džej Di Vens, a iransku predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf.

Očekuje se da će se pregovarati o otvaranju Ormuskog moreuza, uklanjanju osiromašenog uranijuma i ograničenju iranskog programa balističkih raketa, što su neki od najavljenih američkih zajteva, kao i o odmrzavanju iranske imovine u inostranstvu i prekidu izraelskih napada u Libanu, što su zahtevi koje je ranije objavila iranska delegacija.

Oglasio se Tramp: Imamo više nafte nego sledeće 2 najveće ekonomije zajedno

Američki predsednik Donald Tramp oglasio se danas na društvenoj mreži Truth Social.

- Ogroman broj potpuno praznih tankera za naftu, neki od najvećih bilo gde u svetu, kreću se, upravo sada, ka Sjedinjenim Državama da bi se utovarili najboljom i „najslađom“ naftom (i gasom!) bilo gde u svetu. Imamo više nafte nego sledeće dve najveće naftne ekonomije zajedno - i višeg je kvaliteta. Čekamo vas. Brz obrt! Predsednik ĐT - napisao je Tramp.

Izjava dolazi u trenutku kada cene nafte osciliraju usred američko-izraelskog sukoba sa Iranom.

Referentna cena sirove nafte tipa Brent skočila je na više od 111 dolara po barelu ranije ove nedelje, pre nego što je pala za 15% na nešto ispod 92 dolara nakon što su SAD i Iran postigli uslovni dvonedeljni sporazum o prekidu vatre koji uključuje ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.