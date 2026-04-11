POČELI PREGOVORI U ISLAMABADU, OGLASIO SE TRAMP: Imamo više nafte nego sledeće 2 najveće ekonomije zajedno
MIROVNI pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana počeli su danas u Islamabadu, saopštio je Kabinet pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa, nakon njegovog sastanka sa potpredsednikom SAD Džej Di Vensom.
- Premijer je ponovio da Pakistan očekuje da nastavi sa pružanjem podrške obema stranama u postizanju napretka ka održivom miru u regionu - navodi se u saopštenju koje prenosi Tajms of Izrael.
Saudijska televizija Al Hadat objavila je, pozivajući se na izvore, da su indirektni razgovori između iranske i američke delegacije održani tokom noći u Islamabadu, a da će direktni razgovori uslediti.
Iranska agencija Tasnim prenosi da je iranska delegacija od prošle noći, odmah nakon dolaska u Islamabad, održala nekoliko rundi razgovora sa pakistanskim zvaničnicima, kako bi se osiguralo da se američka strana pridržava svojih obaveza.
Tasnim navodi da je postignut izvestan napredak u tom pogledu, ali da Izrael i premijer te zemlje Benjamin Netanjahu i dalje opstruišu rad i nastoje da spreče pregovore i postizanje sporazuma.
Agencija navodi da Iran smatra da je Izrael američki partner i da će zahtevati da se Sjedinjene Američke Države obavežu po pitanju izraelskih akcija.
Mirovni pregovori delegacija SAD i Irana u Islamabadom koji imaju za cilj da se postigne sporazum o trajnom mirovnom rešenju, nakon što je u utorak postignut dvonedeljni prekid vatre.
Delegaciju SAD predvodi američki potpredsednik Džej Di Vens, a iransku predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf.
Očekuje se da će se pregovarati o otvaranju Ormuskog moreuza, uklanjanju osiromašenog uranijuma i ograničenju iranskog programa balističkih raketa, što su neki od najavljenih američkih zajteva, kao i o odmrzavanju iranske imovine u inostranstvu i prekidu izraelskih napada u Libanu, što su zahtevi koje je ranije objavila iranska delegacija.
Oglasio se Tramp: Imamo više nafte nego sledeće 2 najveće ekonomije zajedno
Američki predsednik Donald Tramp oglasio se danas na društvenoj mreži Truth Social.
- Ogroman broj potpuno praznih tankera za naftu, neki od najvećih bilo gde u svetu, kreću se, upravo sada, ka Sjedinjenim Državama da bi se utovarili najboljom i „najslađom“ naftom (i gasom!) bilo gde u svetu. Imamo više nafte nego sledeće dve najveće naftne ekonomije zajedno - i višeg je kvaliteta. Čekamo vas. Brz obrt! Predsednik ĐT - napisao je Tramp.
Izjava dolazi u trenutku kada cene nafte osciliraju usred američko-izraelskog sukoba sa Iranom.
Referentna cena sirove nafte tipa Brent skočila je na više od 111 dolara po barelu ranije ove nedelje, pre nego što je pala za 15% na nešto ispod 92 dolara nakon što su SAD i Iran postigli uslovni dvonedeljni sporazum o prekidu vatre koji uključuje ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.
Preporučujemo
NETANJAHU NASTAVLjA RAT: Još traje kampanja protiv Irana, ostvarena istorijska dostignuća
RAT NA BLISKOM ISTOKU: Pregovori završeni, biće nastavka ili rata? Tramp: Uništili smo iransku vojsku, mediji lažu da nismo
ORMUZ TAČKA SPOTICANjA: Iran i Amerika se drža svojih zahteva
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
OTAC LjUBA RANKOVIĆ TUGUJE: Sin mu preminuo u 41. godini - "Na spomeniku mu piše..."
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
Komentari (0)