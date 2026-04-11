"POTPUN I SVEOBUHVATAN KRAJ" Hamas se oglasio povodom pregovora Irana i SAD

PALESTINSKA militantna grupa Hamas saopštila je danas da podržava pregovore koji su usmereni na "potpun i sveobuhvatan kraj" američko-izraelskog rata protiv Irana.

Tanjug/AP/Abdel Kareem Hana

U saopštenju je navedeno da grupa očekuje uspeh diplomatskih napora koje ulaže Pakistan, kao domaćin i sponzor razgovora, kao i drugih posredničkih zemalja, prenela je Al Džazira.

- Radujemo se uspehu napora koje ulažu Pakistan, sponzor ovih pregovora, i druge zemlje posrednice, u stvaranju nade za pozitivne ishode koji će ojačati stabilnost i negovati jedinstvo među arapskim i islamskim narodima - dodaje se u saopštenju.

