Svet

"POTPUN I SVEOBUHVATAN KRAJ" Hamas se oglasio povodom pregovora Irana i SAD

М.А.С.

11. 04. 2026. u 12:43

PALESTINSKA militantna grupa Hamas saopštila je danas da podržava pregovore koji su usmereni na "potpun i sveobuhvatan kraj" američko-izraelskog rata protiv Irana.

ПОТПУН И СВЕОБУХВАТАН КРАЈ Хамас се огласио поводом преговора Ирана и САД

Tanjug/AP/Abdel Kareem Hana

U saopštenju je navedeno da grupa očekuje uspeh diplomatskih napora koje ulaže Pakistan, kao domaćin i sponzor razgovora, kao i drugih posredničkih zemalja, prenela je Al Džazira.

 - Radujemo se uspehu napora koje ulažu Pakistan, sponzor ovih pregovora, i druge zemlje posrednice, u stvaranju nade za pozitivne ishode koji će ojačati stabilnost i negovati jedinstvo među arapskim i islamskim narodima - dodaje se u saopštenju.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: MITING NA TRGU REPUBLIKE: Podrška Palestincima u Izraelu 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEČ SEZONE U BERGAMU: Juve se bori za Ligu šampiona, Boginja provincije za mesto koje vodi u Evropu

MEČ SEZONE U BERGAMU: Juve se bori za Ligu šampiona, "Boginja provincije" za mesto koje vodi u Evropu