TUŽILAŠTVO U TURSKOJ TRAŽI ZA NETANJAHUA I NJEGOVU VLADU 4596 GODINA ZATVORA: Terete se za genocid i niz drugih zločina

TUŽILAŠTVO u Turskoj je zatražilo doživotnu kaznu zatvora za izraelskog premijera Benamina Netanjahua zbog optužbi za genocid i niz drugih zločina, preneo je danas portal Hurijet.

Istanbulsko glavno tužilaštvo je u novembru 2025. godine izdao nalog za hapšenje premijera Izraela Benjamina Netanjahua i još 34 visoka izraelska zvaničnika zbog optužbi za genocid, masovne bombardovanje pojasa Gaze i sprečavanje isporuke humanitarne pomoći.

- Tužilaštvo je podnelo optužni predlog 10. sudu Istanbula za teške krivične slučajeve, tražeći doživotnu kaznu i kazne od 1102 do 4596 godina zatvora za 35 optuženih, među kojima su Netanjahu, ministar odbrane Izraela Israel Kac, njegov prethodnik na toj funkciji Joav Galant, ministar za kulturno nasleđe Amihaj Elijahu, ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir, načelnik Generalštaba izraelskih snaga Ejal Zamir, šef izraelske mornarice David Sar Salama - izvestio je list.

Prema njenim podacima, zvaničnici se terete za zločine protiv čovečnosti, genocid, lišavanje slobode, okrutno postupanje, nanošenje štete, pljačku, konfiskaciju motornih vozila. Istraga je pokrenuta nakon što su izraelske vlasti u oktobru 2025. godine uhapsile aktiviste flote koji su pokušavali da dostave humanitarnu pomoć u polu-eksklavu.

Lekari, uključujući psihologe, pregledali su učesnike flote koje je Izrael zadržao, a zatim deportovao u Tursku. Tako su u okviru istrage prikupljeni dokazi o zločinima protiv čovečnosti, navelo je tužilaštvo.

(Hurijet)

