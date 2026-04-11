Košarka

GROBARI U EKSTAZI! Partizan vratio kapitena?

Танјуг

11. 04. 2026. u 14:25

Francuski košarkaš Žofri Lovernj navodno je dogovorio povratak u Partizan.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

Kako saznaje Sportisimo, Lovernj i Partizan su postigli dogovor, pa će iskusni centar naredne sezone nositi crno-beli dres, uz opciju produžetka saradnje za još godinu dana.

Francuz je za Partizan igrao od 2012. do 2014. godine i deo mandata proveo je kao kapiten, a potom je karijeru nastavio u Himkiju.

Potom je igra u NBA, prvo u Denveru, zatim u Oklahomi, Čikagu, San Antoniju.

Onda je usledio povratak u Evropu, gde je 34- godišnji Lovernj igrao za Fenerbahče, Žalgiris i Asvel, o ona je nastupao u Kuvajtu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart