GROBARI U EKSTAZI! Partizan vratio kapitena?
Francuski košarkaš Žofri Lovernj navodno je dogovorio povratak u Partizan.
Kako saznaje Sportisimo, Lovernj i Partizan su postigli dogovor, pa će iskusni centar naredne sezone nositi crno-beli dres, uz opciju produžetka saradnje za još godinu dana.
Francuz je za Partizan igrao od 2012. do 2014. godine i deo mandata proveo je kao kapiten, a potom je karijeru nastavio u Himkiju.
Potom je igra u NBA, prvo u Denveru, zatim u Oklahomi, Čikagu, San Antoniju.
Onda je usledio povratak u Evropu, gde je 34- godišnji Lovernj igrao za Fenerbahče, Žalgiris i Asvel, o ona je nastupao u Kuvajtu.
