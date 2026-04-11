"UVEK BIRAJU DATUME KOJI SU SRBIMA BITNI" Vučević osudio zatvaranje ambulanti na Veliki petak na Kosovu i Metohiji

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević gostujući na RTS-u osudio je zatvaranje ambulanti na Kosovu i Metohiji na Veliki petak ističući da se uvek biraju datumi koji su Srbima bitni.

-Kurti i oni koji nisu dobronamerni prema srpskom narodu, uvek biraju datume koji su nama bitni, i u tom trenutku urade nešto loše po naš narod. Za svaku osudu je zatvaranje ambulanti na KiM, na Veliki petak. Ono što je za nijasnu ohrabrujuće je da je patrijarh srpski na KiM, to je snažna poruka našem narodu da nisu zaboravljeni od strane crkve i države. Država sprema novi paket pomoći. Kancelarija za KiM mora da radi svoj posao, da se čuje naš glas - poručio je Vučević.