"DELIJE" NA NOGAMA: Zvezda na korak od grupne faze Lige šampiona

FUDBALERI Crvene zvezde na putu su ka osvajanju devete titule šampiona u nizu u Superligi Srbije. Uz to, bore se i za pehar u Kupu Srbije, a zbog evropskih takmičenja prate i lige širom Evrope. Otud stižu dobre vesti.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Prati Crvena zvezda dešavanja u Grčkoj, Škotskoj, Ukrajini, Danskoj, Mađarsko... Gde je do kraja lige ostalo još četiri kola, a izabranici Dejana Stankovića dobili su odlične vesti.

Najpre da podsetimo da dodatno mesto u ligaškoj fazi Lige šampiona i sledeće sezone pripada šampionu sa najvećim pojedinačnim koeficijentom iz države koja nema direktno mesto u elitnom takmičenju, ukoliko LŠ ove godine osvoji tim koji i kroz ligu to obezbedi, što je svakako vrlo izvesno.

Crvena zvezda je na listi čekanja, ispred su Olimpijakos, Rendžers, Šahtjor, Ferencvaroš, Mitjiland i Paok, a situacija je takva da je Zvezda jedini lider, te zauzima poziciju koja vodi u Ligu šampiona. Najveća pretnja im je Šahtjor, kao i Rendžers. Međutim, vesti su za sada dobre.

Naime, Đer je sa čak 4:1 porazio Puškaš Akademiju u 29. kolu, u susretu u kom su učestvovali i bivši igrač crveno-belih Željko Gavrić, kao i još jedan srpski igrač Mioljan Krpić, na strani pobedničkog tima.

Nešto kasnije tokom večeri je slavio i Ferencvaroš protiv Diošđera posle preokreta 3:1, pa je Đer ostao na plus tri u odnosu na klub iz Budimpešte, ali ima i jednu utakmicu više odigranu, pa bi Ferencvaroš u slučaju trijumfa u zaostalom okršaju za tri dana protiv Puškaš Aklademije mogao do liderske pozicije, jer bi imao veći broj pobeda, što je prvi kriterijum u Mađarskoj posle osvojenih bodova.

Ipak, već u narednom 30. kolu, svakako bi mogla da padne i odluka, možda ne konačna, ali izvesna, pošto će Đer ugostiti velikog rivala u spektaklu koji će pratiti Mađarska.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“