"FIDES" U POSLEDNJEM MINUTU PREOKRENUO TRKU U SVOJU KORIST: Orban otkrio šta kažu poslednje ankete, ali...

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da očekuje pobedu svoje stranke Fides na predstojećim parlamentarnim izborima, ističući da je kampanju vodio "vođen zdravim razumom" i fokusiran na realne izazove sa kojima se zemlja suočava.

Orban u intervjuu za emisiju "Merleg" na televiziji ATV, rekao je da je tokom poslednjih nedelja obilazio zemlju i razgovarao sa biračima, navodeći da oseća "duševni mir dobro obavljenog posla", jer je imao priliku da iznese stavove o tome šta čeka zemlju i šta građani mogu da očekuju od različitih političkih opcija.

Govoreći o istraživanjima javnog mnjenja, Orban je naveo da rezultati ankete američke agencije "McLaughlin & Associates", koja pokazuje prednost Fidesa, ne odstupaju značajno od internih merenja njegove stranke.

Prema toj anketi, objavljenoj na portalu "Indeks.hu", Fides vodi sa 42,6 odsto podrške, dok opoziciona stranka Tisa ima 37,3 odsto.

Orban je, međutim, izrazio rezervu prema anketama, navodeći da je izgubio poverenje u njih jer se, kako kaže, sve češće koriste za uticaj na birače umesto za informisanje javnosti.

Premijer Mađarske je istakao da je u ovoj kampanji bio prisutniji nego ranije zbog promena u digitalnom prostoru i širenja lažnih vesti, zbog čega je, kako je rekao, smatrao važnim da se češće direktno sastaje sa biračima.

BONUS VIDEO: Vučić i Orban na bureku