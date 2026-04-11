PENJAROJA JASAN: Moramo da Unapredimo igru pred Cedevitu

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas pred utakmicu sedmog kola Top 8 faze ABA lige da njegova ekipa mora da unapredi igru u odnosu na prethodna tri meča i da ima pravi pristup protiv Cedevita Olimpije.

Košarkaši Partizana gostovaće sutra od 17 časova Cedevita Olimpiji u dvorani "Stožice u Ljubljani.

- Moramo dobro da se pripremimo, jer nas očekuje važna utakmica protiv Cedevita Olimpije. Potrebno je da imamo pravi pristup i da budemo spremni na čvrstu i zahtevnu utakmicu, s obzirom na to da Cedevita igra veoma dobro na domaćem terenu. Takođe, moramo da unapredimo našu igru i budemo na višem nivou nego u prethodne tri utakmice - rekao je Penjaroja, a prenosi sajt kluba.

Košarkaš Partizana Karlik Džons naveo je da "crno-beli" moraju da budu fokusirani i svesni važnosti utakmice.

- Pobeda u nedelju bi bila velika za nas, omogućila bi nam prednost domaćeg terena pred plej-of. Ne smemo da se osvrćemo na skorašnje poraze, potrebno je da se držimo zajedno. Malo se mučimo sa energijom i porazima. Teško je biti nasmejan i raspoložen kada gubiš, ali moramo da znamo da je ulog veliki i da moramo da budemo maksimalno fokusirani - izjavio je Džons.

Partizan je drugoplasirani na tabeli ABA lige sa 19 pobeda i tri poraza, koliko ima i vodeći Dubai, dok se Cedevita Olimpija nalazi na šestom mestu sa učinkom 12-10.

