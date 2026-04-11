VENS SLETEO U PAKISTAN: Uskoro oči u oči sa Arakčijem (FOTO)

POTPREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens stigao je u Pakistan na mirovne pregovore sa Iranom, rekao je pakistanski izvor za Rojters.

Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Avion američke vlade sa visokim američkim zvaničnicima sleteo je ranije danas u Islamabad. Prema navodima, američku delegaciju predvode specijalni izaslanici predsednika SAD Stiv Vitkof i Džared Kušner, koji su doputovali u pakistansku prestonicu kako bi učestvovali u razgovorima sa ciljem okončanja šestonedeljnog sukoba između Vašingtona i Teherana.

Pregovori u Islamabadu usledili su u trenutku kada se sukob već proširio na širi region Bliskog istoka. Sjedinjene Američke Države i Iran trebalo bi da započnu razgovore sa ciljem deeskalacije i mogućeg okončanja višenedeljnog rata, navode izvori.

(Tanjug)

