Svet

VENS SLETEO U PAKISTAN: Uskoro oči u oči sa Arakčijem (FOTO)

М.А.С.

11. 04. 2026. u 09:06

POTPREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens stigao je u Pakistan na mirovne pregovore sa Iranom, rekao je pakistanski izvor za Rojters.

ВЕНС СЛЕТЕО У ПАКИСТАН: Ускоро очи у очи са Аракчијем (ФОТО)

Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Avion američke vlade sa visokim američkim zvaničnicima sleteo je ranije danas u Islamabad. Prema navodima, američku delegaciju predvode specijalni izaslanici predsednika SAD Stiv Vitkof i Džared Kušner, koji su doputovali u pakistansku prestonicu kako bi učestvovali u razgovorima sa ciljem okončanja šestonedeljnog sukoba između Vašingtona i Teherana.

Џеј ди Венс слетео у ПакистанFoto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

POGLEDAJ GALERIJU

Pregovori u Islamabadu usledili su u trenutku kada se sukob već proširio na širi region Bliskog istoka. Sjedinjene Američke Države i Iran trebalo bi da započnu razgovore sa ciljem deeskalacije i mogućeg okončanja višenedeljnog rata, navode izvori.

(Tanjug)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
