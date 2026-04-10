FSS BEZ MILOSTI: Dejan Nedić izbačen iz fudbala

FUDBALSKI savez Srbije suspendovao je Dejana Nedića, posmatrača suđenja na devet meseci od strane Disciplinske i etičke komisije.

FOTO: A.K./ATAImages

FSS je ovu odluku saopštio 11. februara, ali se dužina suspenzije nije znala, a sada, nakon izrečene kazne, jasno je da Nedićeva suspenzija traje 9 meseci i da se vreme računa od tog momenta.

Postupak koji je vodila komisija na čelu sa Ivanom Nikolićem potrajao je duže, budući da su prve odluke u ovom predmetu donete još 10. februara.

Pisane izjave dostavili su i neposredni svedoci sukoba Dejana Nedića sa superligaškim sudijama, Momčilom Markovićem i Urošem Stojkovićem.

Na osnovu iskaza Miloša Milanovića, Andrije Stojanovića, Milana Ilića i Marka Popovića, komisija je utvrdila činjenično stanje i odbacila pojedine tvrdnje iz Nedićeve odbrane.

FSS je zadržao stav da događaj, iako se nije odigrao u službenim prostorijama, spada u nadležnost fudbalskih organa. Takođe je zaključeno da je došlo do povrede dostojanstva podnosilaca prijave, Uroša Stojkovića i Momčila Markovića, te da izrečene psovke imaju karakter uvreda.

Odbačen je i Nedićev argument da ne može snositi odgovornost jer nije sportski radnik. Komisija je u obrazloženju navela da je ostavka podneta 11. februara, dok se sporni incident dogodio ranije, 25. januara.

Prilikom donošenja konačne odluke uzete su u obzir i otežavajuće i olakšavajuće okolnosti. Nediću je izrečena suspenzija u trajanju od devet meseci, u okviru predviđenog raspona kazne od šest do 12 meseci.

Posebno je naglašeno da kao komentator suđenja na Javnom servisu ima dodatnu odgovornost.

Na ovu odluku Disciplinske i etičke komisije FSS moguće je uložiti žalbu drugostepenom organu.

