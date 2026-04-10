POGOĐENA STACIONARNA PLATFORMA: Ukrajinska vojska pogodila dve platforme za bušenje na Kaspijskom moru

U TOKU protekle noći pripadnici ukrajinske vojske pogodili su dve platforme za bušenje na Kaspijskom moru, saopštio je danas Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

Foto: Mohammed Sohail Khan / Alamy / Profimedia

Generalštab je u objavi na Fejsbuku saopštio da je, prema preliminarnim informacijama, pogođena stacionarna platforma otporna na led (LSP-2), na platformi za bušenje na polju V. Grajfer, i stacionarna platforma otporna na led (LSP-1) na platformi za bušenje na polju Jurija Korčagina, prenosi Ukrinform.

Platforme za bušenje nalaze se u severnom delu Kaspijskog mora, skoro hiljadu kilometara od linije borbenog kontakta, i predstavljaju važnu kariku u snabdevanju ruske vojske gorivom i mazivima.

(Tanjug)

