ŽALGIRIS NEMA MILOSTI PREMA PARTIZANU! Bivši igrač crno-belih presudio svojima!

Litvanci drugi put u sezoni savladali tim Đoana Penjaroje.

Košarkaši Partizana poraženi su od Žalgirisa sa 74:83 (22:26, 19:22, 14:12, 17:20) u 37. kolu Evrolige.

Na taj način litvanski tim je došao do prve pobede u Beogradu, posle pet vezanih poraza u eliti od crno-belih.

Večerašnja utakmicu obeležilo je sećanje na Duška Vujoševića, nekadašnjeg trenera kluba iz Humske, koji je preminuo 8. aprila u 68. godini posle problema sa plućima i srcem.

Veliki broj Partizanovih grešaka, uticao je da ekipa iz Kaunasa od prvog do poslednjeg minuta ima prednost. Nijednog trenutka četa Đoana Penjaroje nije vodila i konstantno je u prvom poluvremenu morala da juri rezultatski zaostatak.

Raspoloženi igrači Žalgirisa, koji su u prvom delu sezone naneli najubedljiviji poraz ove sezone Partizanu u Evroligi (68:109), od početka su nametnuli tempo i preko raspoloženih Vilijams-Gosa, odnsono, Fransiska, držali sve u svojim rukama.

Imao je litvanski gigant u finišu prvog poluvremena i dvocifrenu prednost (34:45), košem Brazdeikisa, ali je Partizan odgovorio serijom 7:0 i vratio se potpuno u meč (41:45). Međutim, trojka Silvajna Fransiska preko Karlika Džonsa, uz maestralan potez, donela je gostima sedam poena više, uoči nastavka utakmice (41:48).

Vezanim koševima Bruna Fernanda, Partizan je otvorio nastavak meča i prišao samo na posed (45:48), ali kad god su crno-beli zapretili spreman odgovor je imao Najdžel Vilijams-Gos. Nije imao milosti prema svom bivšem klubu Amerikanac, koji je sa manje od pola časa ubacio 13 poena. Njegovom trojkom, gosti su pobegli na +8, pa je Partizan opet bio u minusu.

Razigrao se u drugom delu Karlik Džons, pa je njegovim uzastopnim poenima, Partizan u samom finišu treće deonice prišao na pola koša zaostatka (55:56). Usledila je drama u Areni.

Potom i odgovor Žalgirisa serijom 5:0. Zablistao je Tubelis i sa pet uzastopnih poena, učvrstio vođstvo svog tima, a domaće ostavio da jure rezultat (55:61).

Novom serijom 8:0 Žalgiris je otvorio poslednji kvartal. Poenima Rajta i dve trojke Slive, vratili su se Litvanci na 11 poena viška, potom i stekli najvećih 13 razlike (57:70), čime su praktično rešili dileme oko pobede.

Žalgiris se ovim trijumfom učvrstio u Top 6 i sada je na skoru 22-15, dok je Partizan novim porazom na bilansu 15-22 i odavno je izgubio šanse za plej-in.

PARTIZAN - ŽALGIRIS 74:83 (22:26, 19:22, 14:12, 17:20)

DVORANA: Beogradska arena. SUDIJE: Huan Karlos Garsija, Sefi Šemeš, Serhio Manuel.

PARTIZAN: Džons 15, Milton 13, Osetkovski 9, Bošnjaković -, Pokuševski 2, Braun 4, Radanov -, Bonga 13, Lakić -, Fernando 12, Kalates 6

ŽALGIRIS: Vilijams Gos 13, Fransisko 18, Rajt 8, Brazdeikis 6, Giedraitis -, Tubelis 12, Lo 4, Sliva 10, Biriutis -, Butkevičius -, Sirvidis -, Ulanovas 12

TOK MEČA

DRUGO POLUVREME

ČETVRTA ČETVRTINA

Kraj meča

40. minut - Kalates daje trojku 72:83. Potom i Milton 74:83.

39. minut - Penjaroja je dobio tehničku, Fransisko iskoristio bacanje, a onda imao još dva za faul, prvo je promašio, drugo pogodio 81:69 vodi Žalgiris.

38. minut - Odbija nalet Žalgiris, pošto na asistenciju Tubelisa, Francusko vraća dvocifrenu prednost gostima 69:79. Tajm-aut Penjaroja.

37. minut - Pogađa Karlik oba bacanja 69:75, prepolovio je zaostatak Partizan, ali Tubelis postiže važne poene 69:77.

36. minut - Nije pomogao ni minut odmora gostima, Džons u prodoru smanjuje na jednocifren minus 67:75.

35. minut - Bonga pogađa oba bacanja 63:75. Potom Bruno Fernando iz alejupa precizan 65:75, tajm-aut Žalgiris.

34. minut - Još jednom Ulanovas, pa Osetkovski na drugoj strani 61:75.

33. minut - Osetkovski prekida ovu seriju gostiju 7:0. Smanjuje Partizan 59:70, ali Ulanovas donosi novu najveću razliku od 14 poena, sada je 59:73.

32. minut - Novi poeni Rajta, za maksimalnih 13 koševa viška, vodi Žalgiris 70:57! Tajm-aut uzima Penjaroja.

31. minut - Raste vođstvo Žalgirisa 57:65. Potom ide trojka Slive, gosti opet imaju dvocifrenu prednost i onih najvećih 11 razlike 57:68.

Počela je poslednja deonica!

TREĆA ČETVRTINA

Kraj treće četvrtine!

30. minut - Sterling Braun prekida niz Žalgirisa i smanjuje 57:61. Mozes Rajt potom zakucava 57:63, što je rezultat treće četvrtine!

28. minut - Opet taj Tubelis, četvrta lična za Alekseja Pokuševskog, problem za crno-bele, Žalgiris vodi 60:55. Iskoristio je Tubelis i bacanje 61:55. Serija 5:0 gostiju.

27. minut - Tubelis lako u kontri postiže koš 55:58, greške u igri Partizana.

26. minut - Novi vezani poeni Džonsa, 55:56, samo pola koša ima Žalgiris!

26. minut - Karlik Džons u prepoznatljivom prodoru, Partizan je na posed zaostatka 53:55. Lo ide na liniju za slobodna bacanja, prvo je promašio, drugo pogodio 53:56.

25. minut - Dva od tri bacanja je pogodio Karlik Džons i smanjio na 51:55.

24. minut - Sjajan koš od tablu Fernanda 49:53. Vilijams-Gos sa penala siguran 49:55.

23. minut - Opet Najdžel Vilijams-Gos, sada trojkom vodi Žalgiris na 45:53. Bonga preko Birjutisa smanjuje na 47:53.

22. minut - Još jednom Fernando 45:48, ali onda Vilijams-Gos povećava na 45:50.

21. minut - Bruno Fernando postiže uvodne poene na startu nastavka meča, smanjuje Partizan na 43:48, a potom Birjutis gubi loptu.

Počelo je drugo poluvreme!

PRVO POLUVREME

Kraj prvog poluvremena!

DRUGA ČETVRTINA

20. minut - Provozao je Silvajn Fransisko na malom prostoru Džonsa i onda trojkom odgovorio nemačkom reprezentativcu 41:48.

20. minut - Uspeva Bonga da ubaci loptu u koš 38:45. Još jednom Isak Bonga trojkom na šest sekundi pre kraja, samo je četiri razlike 41:45, a bilo je 11 pre minut.

19. minut - Brazdeikis donosi prvu dvocifrenu prednost Žalgirisu 34:45, ali Bonga je brzo smanjuje 36:45. Tajm-aut uzima Tomas Masijulis.

18. minut - Još jednom Fransisko vraća Žalgiris na onih devet razlike 34:43 i Penjaroja je prinuđen na novi tajm-aut.

17. minut - Šejk Milton s poludistance smanjuje 31:36. Fransisko postiže trojku 31:39, ali opet sjajni Milton pod faulom 33:39. Iskoristio je i dodatno 34:39. Brazdeikis promašuje zicer, ali hvata opet loptu i ispravlja se 34:41.

15. minut - Rajt koristi alejup 27:36, prethodno je Fransisko dao oba penala za 27:34. Prekida to Osetkovski 29:36.

14. minut - Milton uz dosta sreće pogađa pod obručem Žalgirisa, njegov osmi poen 27:32. Ipak, nesportski faul sviran Arijanu Lakiću.

13. minut - Braun je upropastio dva vezana napada Partizana, najpre je bio sebičan i promašio šut, a onda zgazio aut liniju. Bila je ovo prilika da se smanji prednost, umesto toga, Mozes Rajt na obruču postiže nove poene 25:32.

12. minut - Sterling Braun postiže svoje prve poene 24:28, odgovara Vilijams-Gos novim koševima 24:30. Osetkovski ide na liniju za slobodna bacanja. Prvo je promašio, drugo pogodio 25:30.

11. minut - Post prekida Rajt a Žalgiris povećava na 22:28.

Prošao je minut ipo u ovom delu igre, još nema poena.

Počeo je drugi kvartal!

PRVA ČETVRTINA

Završena je prvi period, koji je pripao gostima 22:26.

10. minut - Vezuje četvrti poen Osetkovski 19:24. Sliva daje oba acanja 19:26, a onda Kalates trojkom sa zvukom sirene smanjuje zaostatak na 22:26.

9. minut - Sliva daje trojku kod gostiju, koji idu na devet poena više 15:24, odmah smanjuje Dilan Osetkovski 17:24.

8. minut - Isak Bonga koristi oba penala i smanjuje vođstvo Žalgirisa na 15:21.

7. minut - Lo polovičan sa slobodnih bacanja 13:18, ali raste prednost gostiju. Sterling Braun je ušao i odmah promašio trojku, ali nije Edgaras Ulanovas za najvećih 13:21, plus osam u korist Žalgirisa. Đoan Penjaroja traži tajm-aut.

6. minut - Siguran je Milton opet sa penala oba puta 13:15. Edgaras Ulanovas povećava na 13:17.

5. minut - Maodo Lo iz ofanzivnog skoka povećava na 9:12. Šejk Milton je pogodio oba bacanja 11:12. Fransisko uzvraća trojkom 11:15. Uslediće prvi TV tajm-aut.

4. minut - Isak Bonga sa zadrškom postiže prve poene 9:10.

3. minut - Priznati su poeni Silvajna Fransiska, koji je dobio i dodatno bacanje. Nepogrešiv 5:10, a Šejk Milton smanjuje na 7:10.

2. minut - Bruno Fernando odličan pod košem gostiju 5:4, trojku daje Tubelis 5:7.

1. minut - Bivši igrač Partizana, Najdžel Vilijams-Gos otvara utakmicu poenima, vodi Žalgiris 2:0. Karlik Džons postiže prvu trojku na meču, okreću domaći, ali opet Gos precizan, na semaforu je 3:4.

Počeo je meč! Žalgiris ima prvi napad.

PRE UTAKMICE

Startne petorke:

Partizan: Karlik Džons, Milton, Bonga, Lakić, Fernando.

Žalgiris: Vilijams-Gos, Francisko, Brazdeikis, Rajt, Tubelis.

20.26 - Pre početka meča minutom ćutanja odata je počast bivšem treneru crno-belih Dušku Vujoševiću.

Kao i kada je preminuo Dejan Milojević, išao je film o nekadašnjem strategu crno-belih.

— EuroLeague (@EuroLeague) April 10, 2026

20.22 - Igrači Partizana istrčali su na parket Arene ispraćeni ovacijama sa tribina:

20.17 - Gosti sanjaju prekid posta! U dosadanjšnjih 11 okršaja, koliko su tokom blistave istorije imali srpski i litvanski velikan, čak sedam je pripalo crno-belima.

Daleko zanimnjiviji je podatak da u svih pet mečeva odigranih pred grobarima u Beogradu, Partizan nikad nije izgubio od Žalgirisa kao domaćin!

20.10 - Trener crno-belih Đoan Penjaroja, ni u ovom meču, kao ni u Istanbulu protiv Efesa ne računa na povređenog centra Tonjea Džekirija. Zato su domaći sa samo 11 igrača u protokolu.

20.07 - Arena je ispunjena do poslednjeg mesta, na nešto malo manje od pola sata pre početka susreta Partizan - Žalgiris.

20.03 - Na društvenim mrežama pojavila se i koreografija navijača Partizana, koju će imati u emotivnom večeri protiv Žalgirisa u Beogradskoj areni.

Ona će izgledati ovako:

19.52 - Duel protiv Žalgirisa za Beograđane ima simboličan značaj. Baš protiv Litvanaca je Vujošević poslednji put predvodio Partizan u Evroligi.

Tog 4. aprila pre 12 godina, Partizan je pobedio sa 77:67, a za crno-bele su igrali: Tepić (14 poena), Lovernj (11), Pavlović (8), Dalo, Milutinov (10), Bogdanović (2), Gagić (7), Musli (5), Šalić, Andrić (3), Bezbradica, Bertans (17),

19.49 - Crno-beli su se oglasili putem društvenih mreža, u kojem obaveštavaju sve svoje navijače:

ℹ️ Zbog ogromnog broja ljudi koji žele da se upišu u knjigu žalosti povodom smrti Duška Vujoševića, knjiga će biti otvorena i sutra na istom mestu od 11 do 16 časova.



UVOD

Košarkaši Partizana u pretposlednjem 37. kolu Evrolige dočekuju litvanski Žalgiris.

Crno-beli u ovaj meč ulaze posle dva vezana poraza. Potonji su doživeli u Istanbulu od Efesa, nakon produžetka, čime su prekinuli seriju od šest uzastopnih pobeda na evropskoj sceni.

Večerašnji duel obeležiće oproštaj od nekadašnjeg trenera Beograđana, Duška Vujoševića, koji je u sredu preminuo u 68. godini, posle problema sa srcem i plućima.

"Biće to težak dan za navijače Partizan, biće specijalan. Ali to je normalno da će svi navijači pokazati mnogo poštovanja.", rekao je Đoan Penjaroja u najavi meča.

Žalgiris je deklasirao Partizan u prvom delu sezone rezultatom 109:68.

"To je utakmica Evrolige, nije lako da se takmičimo posle ovoliko utakmica. Poslednje dve, tri nedelje Toni nije mogao da igra, ali u ovom trenutku on mora da odmara. Sada moramo da koristimo Bongu i Dilana na mestu centra. Hoćemo da se takmičimo, oni se sećaju utakmice sa Žaligirisom u Kaunasu, njima je ovo veoma bitna utakmica".

Partizan je doživeo dva poraza zaredom, pošto je prethodno izgubio u ABA ligi na gostovanju podgoričkoj Budućnosti.

"Veoma je važno da reagujemo, da igramo bolje, da oporavimo naš ritam, ali to nije lako. Igramo dosta utakmica, imamo problema. Jasno je da igramo kod kuće, protiv dobrog tima. Imamo još dve utakmice", istakao je Penjaroja.

Partizan je odavno izgubio šanse za plej-in. Crno-beli su na skoru 15-21 i zauzimaju 15. mesto na evroligaškoj tabeli, dok se Žalgiris bori za Top 6. Litvanski velikan je šesti sa obrnutim bilansom 21-15 i imaju velike izglede da se direktno plasiraju u četvrtfinale.

