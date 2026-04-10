PREVRNUO SE TURISTIČKI BROD NA RECI: Najmanje 10 ljudi poginulo

Ana Đokić

10. 04. 2026. u 19:41

NAJMANjE 10 ljudi poginulo je danas kada se pretrpan turistički brod prevrnuo na reci Jamuna na severu Indije, saopštili su zvaničnici.

Foto: Tanjug/AP

Nesreća se dogodila u blizini grada Vrindavan, glavnog mesta za hinduistička hodočašća u državi Utar Pradeš, preneo je AP. Zvaničnici su naveli da je privatni brod, koji ima kapacitet za oko 15 putnika, prevozio 25 ljudi kada se prevrnuo na sredini reke.

Preliminarni nalazi ukazuju na to da je jak vetar zaljuljao brod pre nego što je udario u pontonski most i prevrnuo se. Lokalni zvaničnik Čandraprakaš Sing rekao je da je 15 ljudi spašeno, od kojih su četiri u kritičnom stanju.

On je dodao da su svi poginuli iz Indije, kao i da je među njima šest žena. Zvaničnici su saopštili da većina putnika nije nosila prsluke za spasavanje i da je brod, po svemu sudeći, loše održavan. Oni su dodali da je vlasnik broda pobegao sa mesta nesreće.

Turisti su bili deo veće grupe od oko 150 ljudi koji su posećivali to područje. Nesreće sa brodovima su česte u Indiji, gde su mnoga plovila pretrpana i nemaju adekvatnu bezbednosnu opremu, naveo je AP.

Turistički brod se prevrnuo na jugu Indije 2023, a tom prilikom poginule su najmanje 22 osobe, podsetila je agencija.

(Tanjug)

SABLASAN PRIZOR: Ovde je smrtno stradala studentkinja zbog neodgovornosti blokade

