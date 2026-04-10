"NJIMA JE ZABRANJENO DA UČESTVUJU" Izrael žestoko udario na članicu EU

IZRAELSKI ministar spoljnih poslova Gideon Sar najavio je da Španiji neće biti dozvoljeno da učestvuje u multinacionalnom Civilno-vojnom koordinacionom centru za nadgledanje primirja u Gazi u Kirijat Gatu zbog njenog anti-izraelskog stava.

Foto: Jose Hernandez / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sar je kao razlog za tu odluku naveo špansku "anti-izraelsku opsesiju" i politiku Madrida tokom američko-izraelske kampanje protiv Irana, preneo je Tajms of Izrael.

- Vlada španskog premijera Pedra Sančeza gaji tako očiglednu antiizraelsku pristrasnost da je izgubila svaku sposobnost da bude koristan akter u sprovođenju mirovnog plana američkog predsednika Donalda Trampa i u centru za nadgledanje primirja u Gazi koji deluje u okviru tog plana - istakao je Sar.

Španija je formalno obaveštena o odluci, dodalo je izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova, navodeći da su i SAD bile unapred obaveštene.

Mnoge evropske zemlje, uključujući Španiju, imaju malo vojno prisustvo u centru za nadgledanje primirja u Gazi.

Ovaj potez označava najnoviju eskalaciju diplomatskog sukoba između dve zemlje, čiji su odnosi veoma zategnuti od početka rata u Gazi, izazvanog napadom Hamasa na južni Izrael 7. oktobra 2023., podsetio je Tajms of Izrael.

Madrid je zabranio prodaju i kupovinu vojne opreme od Izraela početkom rata, a u septembru prošle godine Sančez je najavio mere za ugrađivanje ove odredbe u zakon.

Sar je kritikovao Španiju zbog vođenja "neprijateljske, anti-izraelske politike", nakon čega je i Madrid prošlog meseca trajno povukao svog ambasadora.

Španija je ove nedelje vratila svog ambasadora u Iran, a tokom rata sa tom zemljom, Madrid je zatvorio svoj vazdušni prostor za američke avione koji učestvuju u napadima na Teheran.