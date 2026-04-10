"NJIMA JE ZABRANJENO DA UČESTVUJU" Izrael žestoko udario na članicu EU
IZRAELSKI ministar spoljnih poslova Gideon Sar najavio je da Španiji neće biti dozvoljeno da učestvuje u multinacionalnom Civilno-vojnom koordinacionom centru za nadgledanje primirja u Gazi u Kirijat Gatu zbog njenog anti-izraelskog stava.
Sar je kao razlog za tu odluku naveo špansku "anti-izraelsku opsesiju" i politiku Madrida tokom američko-izraelske kampanje protiv Irana, preneo je Tajms of Izrael.
- Vlada španskog premijera Pedra Sančeza gaji tako očiglednu antiizraelsku pristrasnost da je izgubila svaku sposobnost da bude koristan akter u sprovođenju mirovnog plana američkog predsednika Donalda Trampa i u centru za nadgledanje primirja u Gazi koji deluje u okviru tog plana - istakao je Sar.
Španija je formalno obaveštena o odluci, dodalo je izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova, navodeći da su i SAD bile unapred obaveštene.
Mnoge evropske zemlje, uključujući Španiju, imaju malo vojno prisustvo u centru za nadgledanje primirja u Gazi.
Ovaj potez označava najnoviju eskalaciju diplomatskog sukoba između dve zemlje, čiji su odnosi veoma zategnuti od početka rata u Gazi, izazvanog napadom Hamasa na južni Izrael 7. oktobra 2023., podsetio je Tajms of Izrael.
Madrid je zabranio prodaju i kupovinu vojne opreme od Izraela početkom rata, a u septembru prošle godine Sančez je najavio mere za ugrađivanje ove odredbe u zakon.
Sar je kritikovao Španiju zbog vođenja "neprijateljske, anti-izraelske politike", nakon čega je i Madrid prošlog meseca trajno povukao svog ambasadora.
Španija je ove nedelje vratila svog ambasadora u Iran, a tokom rata sa tom zemljom, Madrid je zatvorio svoj vazdušni prostor za američke avione koji učestvuju u napadima na Teheran.
Preporučujemo
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Komentari (0)