DEDA(71) POLNO UZNEMIRAVAO DEVOJČICU (13) NA ULICI: Veštaci pregledom ustanovili da okrivljeni boluje od duševne bolesti

PO nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju okrivljenog S.I. (71) zbog sumnje da je 7. aprila, na ulici, izvršio krivično delo Polno uznemiravanje iz člana 182a stav 2. Krivičnog zakonika na štetu maloletnog lica (13).

Imajući u vidu da je postojala sumnja u psihičko stanje osumnjičenog, javni tužilac je doneo naredbu za komisijsko psihijatrijsko veštačenje.

-Veštaci su pregledali osumnjičenog i dali nalaz i mišljenje da isti boluje od duševne bolesti, da su njegove sposobnosti da shvati značaj svog dela i upravlja svojim postupcima u trenutku kada je počinio krivično delo bile isključene - objašnjavaju iz Tužilaštva.

Zbog postojanja ozbiljne opasnosti da će, zbog duševne bolesti od koje boluje, boravkom na slobodi ponoviti krivično delo, Treće osnovno javnog tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog nadležnom sudu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana.



