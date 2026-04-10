Hapšenja i istraga

DEDA(71) POLNO UZNEMIRAVAO DEVOJČICU (13) NA ULICI: Veštaci pregledom ustanovili da okrivljeni boluje od duševne bolesti

Jelisaveta Ljutić

10. 04. 2026. u 20:14

PO nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju okrivljenog S.I. (71) zbog sumnje da je 7. aprila, na ulici, izvršio krivično delo Polno uznemiravanje iz člana 182a stav 2. Krivičnog zakonika na štetu maloletnog lica (13).

ДЕДА(71) ПОЛНО УЗНЕМИРАВАО ДЕВОЈЧИЦУ (13) НА УЛИЦИ: Вештаци прегледом установили да окривљени болује од душевне болести

Foto: S. J. M.

Imajući u vidu da je postojala sumnja u psihičko stanje osumnjičenog, javni tužilac je doneo naredbu za komisijsko psihijatrijsko veštačenje.

-Veštaci su pregledali osumnjičenog i dali nalaz i mišljenje da isti boluje od duševne bolesti, da su njegove sposobnosti da shvati značaj svog dela i upravlja svojim postupcima u trenutku kada je počinio krivično delo bile isključene - objašnjavaju iz Tužilaštva.

Zbog postojanja ozbiljne opasnosti da će, zbog duševne bolesti od koje boluje, boravkom na slobodi ponoviti krivično delo, Treće osnovno javnog tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog nadležnom sudu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana.


 

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA": Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje" Fondacije Mozzart

