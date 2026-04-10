SUTRA JE VELIKA SUBOTA: Ove stvari ne smemo da radimo do ponoći, dobro obratite pažnju

IZMEĐU tame Velikog petka i svetlosti Vaskrsa stoji Velika subota – dan koji nosi posebnu težinu i duboku simboliku. To je trenutak kada se sve smiruje, kada vernici zastaju, povlače se u tišinu i pripremaju za najveću radost hrišćanskog sveta. Iako je obeležen tugom, ovaj dan u sebi nosi i nadu, jer najavljuje pobedu života nad smrću.

Velika subota podseća na vreme kada je telo Isusa Hrista počivalo u grobu, dok se, prema predanju, Njegova duša spustila među mrtve i donela spasenje. Upravo zbog toga, ovaj dan se provodi u miru, molitvi i strogom postu, bez buke i veselja.

Tišina, post i duboko poštovanje

Ovo je jedina subota u godini kada se posti na vodi, a vernici nastoje da dan provedu povučeno i dostojanstveno. U crkvama vlada poseban ambijent – sve je tiho, dostojanstveno i ispunjeno iščekivanjem.

Prema jevanđeljskom predanju, upravo na ovaj dan su prvosveštenici i fariseji zatražili od Pontija Pilata da se Hristov grob zapečati i obezbedi stražom, kako bi sprečili da neko ukrade telo. Taj detalj dodatno naglašava značaj vaskrsenja koje će uslediti, jer potvrđuje da je ono bilo čudo, a ne obmana.

Crkveni obredi i priprema za Vaskrs

Velika subota ima poseban značaj u bogosluženju. Jutrenje, koje se često služi već u večernjim satima Velikog petka, obeležava simbolični pogreb Hristov. Plaštanica se nosi oko hrama i polaže u posebno pripremljen “grob”, dok se uz sveće i tamjan pevaju dirljive crkvene pesme.

Tokom Liturgije Svetog Vasilija Velikog, dolazi do simbolične promene – sveštenici skidaju tamne odežde i oblače bele, što označava prelaz iz tuge u nadu i nagoveštaj vaskrsenja. Nekada su se upravo na ovaj dan krštavali oni koji su se tokom posta pripremali za ulazak u veru.

Pripreme u domu i značaj tradicije

Iako je dan tih i uzdržan, u domovima se privode kraju pripreme za Vaskrs. Spremaju se jela za prazničnu trpezu, a u nekim krajevima tada se i dalje farbaju jaja.

U pojedinim delovima Srbije neguju se posebni običaji – u Homolju se mese ukrašeni kolači, dok se u nekim krajevima Banata hrana nosi na groblje, gde se pali sveća i odaje pošta precima.

Običaji i verovanja

Velika subota prati niz narodnih verovanja koja su se prenosila generacijama.

Veruje se da na ovaj dan treba učiniti neko dobro delo, jer će se ono višestruko vratiti tokom godine. Takođe, postoji uverenje da sve što započnete u tišini i miru na Veliku subotu donosi blagoslov i napredak.

U nekim krajevima ovaj dan nazivaju “duga subota”, aludirajući na dužinu Hristovih muka, dok je ponegde poznata i kao “crvena subota”, po boji vaskršnjih jaja koja simbolizuju krv i žrtvu.

Šta se na Veliku subotu ne radi

Postoje i jasna pravila ponašanja kojih se vernici pridržavaju:

Bez slavlja i buke – dan je namenjen tišini, molitvi i unutrašnjem miru

Izbegavaju se ručni radovi – šivenje, krpljenje i slični poslovi smatraju se neprimerenim

Nema rada u polju ili bašti – sve aktivnosti koje remete mir ovog dana treba odložiti

Ne kolje se stoka ni živina – iz poštovanja prema Hristovim stradanjima

Velika subota nije samo uvod u Vaskrs, već i podsećanje na značaj strpljenja, vere i nade. To je dan kada se zastaje, razmišlja i u tišini priprema za trenutak kada će svetlost pobediti tamu. Upravo zato, važno je da ga provedemo dostojanstveno – u miru, postu i dobrim mislima, kako bismo spremni dočekali najradosniji hrišćanski praznik.

(Ona.rs)

