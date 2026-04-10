SUKOB na Bliskom istoku ušao je u 42. dan.

Amerika tvrdi: Iran ispalio više od 100 raketa na nosač aviona

Operativni tempo nosača aviona Abraham Linkoln i stopa izleta bili su visoki. Lansiranje aviona sa palube bilo je 24/7.

Predsednik Donald Tramp rekao je da su Iranci do kraja marta ispalili 101 raketu na Abraham Linkoln i da nijedna nije pogodila nosač. Supernosač aviona USS Džerald R. Ford imao je dobro dokumentovane probleme i nije bio faktor u operaciji Epska bes. (Više o tome pročitajte OVDE)

Tramp: Za 24 sata ćemo znati

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će se za 24 sata znati da li će pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji se za vikend održavaju u Pakistanu, biti uspešni.

Izraelci ih tvrdili da su ih uništili, ali posle 18 meseci ih ponovo uništavaju

Izrael snimci pokazuju uspešan napad na komponente sistema protivvazdušne odbrane dugog dometa S-300PMU-2 iranskih snaga protivvazdušne odbrane, kao deo šire vazdušne kampanje pokrenute protiv Irana 28. februara.

Tramp preti Iranu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je za Njujork post da se američki ratni brodovi ponovo pune najboljim naoružanjem kao priprema za nastavak napada na Iran ukoliko mirovni pregovori u Pakistanu ne budu uspešni.

IDF napada Hitnu pomoć i spasioce u Libanu

Izrael napao je medicinske i spasilačke timove u Libanu.

Tramp i Netanijahu imali "napet" razgovor oko Libana

Američki predsednik Donald Tramp imao je "napet" telefonski razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanijahuom u četvrtak, neposredno pre nego što je Izrael objavio da će tražiti direktne pregovore o prekidu vatre sa Libanom, izjavili su danas američki i izraelski izvor, koji su upoznati sa razgovorom.

Izraelski izvor je za medije rekao da je Netanijahu shvatio da bi, ako ne pozove na direktne pregovore sa Libanom, Tramp jednostavno mogao da proglasi prekid vatre.

Iran objavio šta SAD i Izrael moraju da ispune da bi se pristupilo pregovorima

Predsednik iranskog parlamenta Muhamed Bager Galibaf koji predvodi iranski pregovarački tim u Pakistanu, uoči mirovnih pregovora objavio je da postoje dva preduslova koji moraju biti ispunjeni da bi se uopšte pristupilo pregovorima.

To su prekid vatre u Libanu i oslobađanje blokirane iranske imovine, napisao je Galibaf na društvenoj mreži H.

Netanjahu izbacio Španiju iz Trampovog mirovnog plana

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu objavio je u ponedeljak da je izbacio Španiju iz Civilno-vojnog koordinacionog centra uspostavljenog kao deo primirja u Gazi. Centar je deo mirovnog plana od 20 tačaka bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa koji je bio osnova za primirje.

Tramp se oglasio uoči pregovora SAD i Irana u Pakistanu

Američki predsednik Donald Tramp oglasio se na društvenoj mreži "Truth Social".

(Više o tome pročitajte OVDE)

Hezbolah upozorava Libansku vladu

Šef Hezbolaha pozvao je u petak libanske zvaničnike da ne daju Izraelu „besplatne ustupke“ dok se dve zemlje pripremaju za razgovore sledeće nedelje u Vašingtonu.

Iran će prekinuti pregovore sa SAD ako Izrael nastavi napade na Liban

Intenzivan pritisak i pretnja Teherana da će se povući iz pregovora sa Sjedinjenim Državama u Islamabadu, primorali su cionistički režim da obustavi svoje vojne napade na libansku prestonicu, Bejrut, rekao je visokopozicionirani bezbednosni izvor za Pres TV u petak.

Prema izvoru, nakon brutalne agresije cionističkog režima na Liban u sredu, Iran je prekid tih napada postavio kao čvrst preduslov za svoje učešće u privremenim pregovorima o prekidu vatre sa Sjedinjenim Državama.

Napad na bazu SAD u Ebrilu

Islamski otpor u Iraku objavio je video napada bespilotnom letelicom na američku bazu u Erbilu.

Vens krenuo u Pakistan: Ne pokušavajte da nas prevarite

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens upozorio je Iran da ne pokušava da "manipuliše" američku stranu, ističući da Vašington ostaje spreman za pregovore ukoliko Teheran pristupi dijalogu u dobroj veri.

#BREAKING : JD Vance Heads to Pakistan for Iran Talks



U.S. Vice President JD Vance says he is optimistic ahead of negotiations with Iran in Pakistan.



He noted that progress depends on Tehran engaging in good faith, warning that the U.S. team will not respond positively to…

Posledice izraelskog napada na Nabatiju

Evo šta je Tramp tražio od Vensa

Predsednik SAD Donald Tramp, zatražio je od potpredsednika te države Džej Di Vensa, koji danas putuje u Islamabad na ključne mirovne pregovore sa Teheranom, da pronađe izlaz iz rata protiv Irana, navodi Dejli mejl.

Teheran ne želi prekid vatre koji bi omogućio SAD i Izraelu da ponovo napadnu

Zamenik ministra spoljnih poslova Irana za politička pitanja Madžid Taht Ravanči izjavio je da Teheran ne želi prekid vatre koji bi omogućio SAD i Izraelu da ponovo napadnu.

Iranska novinska agencija Tasnim izvestila je o njegovim izjavama tokom današnjeg sastanka sa stranim ambasadorima i šefovima organizacija u Teheranu.

"Ne želimo prekid vatre koji omogućava agresorskom neprijatelju da se ponovo naoruža i pokrene novu agresiju", rekao je.

Takođe je tvrdio da je "dogovoreno da će iranski plan od 10 tačaka biti osnova za pregovore".

Hezbolah gađao izraelsku pomorsku bazu

Hezbolah tvrdi da je gađao raketama izraelsku pomorsku bazu u Ašdodu.

"Kao odgovor na kršenje primirja od strane neprijatelja i njegove ponovljene napade na Bejrut, i nakon što se Otpor pridržavao primirja, dok neprijatelj nije, borci Islamskog otpora ciljali su raketama pomorsku bazu u luci Ašdod."

Vens poleteo za Islamabad

Američka delegacija na čelu sa Džej Di Vensom upravo je poletela iz Vašingtona ka Islamabadu gde će stići preko noći, navodi "Al Arabija".

Timovi tajne službe i drugo američko osoblje su već u Islamabadu

Razgovori zakazani za jutro.

Izraelska vojska pokrenula je masovne napade na Nabatiju

Izraelska vojska pokrenula je masovne napade na Nabatiju, jedan od najvećih gradova na jugu Libana, sa populacijom od oko 120.000 ljudi.

Hezbolah je izveo raketni udar po severu Izraela

Hezbolah je izveo raketni udar po severu Izraela, saopštio je libanski pokret.

Libanski premijer putuje u Vašington

Libanski premijer Navaf Salam će narednih dana otputovati u Vašington, nakon što je Izrael zatražio direktne pregovore sa Libanom, rekao je izvor iz libanske vlade za CNN.

Ovo se dešava u trenutku kada se krhko dvonedeljno primirje između SAD i Irana za sada održava, ali je pod napetostima, posebno zbog pitanja da li su napadi u Libanu uključeni u primirje.

IDF: Ciljanje operativaca Hezbolaha na jugu Libana

תיעוד מדרום לבנון: חיל האוויר וכוחות אוגדה 91, מחסלים חוליית מחבלים



כוחות האוגדה חיסלו עד כה מאות מחבלי חיזבאללה



שלשום, כוחות צוות הקרב החטיבתי 769 זיהו חוליית מחבלים סמוך לכוחות הפועלים במרחב. אחד המחבלים זוהה מסתתר בשיחים. מיד לאחר הזיהוי, המחבל חוסל על ידי חיל האוויר,… pic.twitter.com/xIUWkb4CQS — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 10, 2026

Izraelske snage napale deo južnog Libana

Izraelske snage napale su Ibl al-Saki, u južnom Libanu, gde su se u tom trenutku nalazile novinarske ekipe, prenose lokalni mediji.

Starmer i Tramp razgovarali o vojnim opcijama za Ormuski moreuz

Britanski premijer Kir Starmer izjavio je da je razgovarao telefonom sa američkim predsednikom Donaldom Trampom o vojnim sposobnostima i logistici kretanja brodova kroz Ormuski moreuz.

„Okupljamo koaliciju zemalja. Radimo na političkom, diplomatskom planu, ali i razmatramo vojne sposobnosti i logistiku stvarnog kretanja brodova kroz moreuz. To je bio fokus diskusije sinoć“, rekao je Starmer ne navodeći više detalja.

Na pitanje da li je pokrenuo pitanje pretnje SAD o povlačenju iz NATO-a

sa Trampom, Starmer nije direktno odgovorio, ali je rekao da je taj vojni savez u interesu i SAD i Evrope.

Izrael optužuje Hezbolah da koristi ambulantna vozila u terorističke svrhe

Izraelska vojska optužila je Hezbolah da koristi ambulantna vozila za terorističke aktivnosti u Libanu.

"Još jednom upozoravamo da upotreba medicinskih ustanova i ambulantnih vozila u terorističke svrhe mora odmah prestati i naglašavamo da će, ako se to ne desi, Izrael delovati u skladu sa međunarodnim pravom protiv bilo kakve vojne aktivnosti koju sprovodi Hezbolah", rekao je portparol vojske u saopštenju u petak.

Pakistan je rasporedio 10.000 policajaca i vojnika u Islamabadu

Pakistan je rasporedio 10.000 policajaca i vojnika u Islamabadu uoči očekivanih iransko-američkih pregovora, prenose lokalni mediji.

UN: Hrana u Libanu postaje sve nedostupnija

Svetski program za hranu Ujedinjenih nacija (VFP) saopštio je danas da se Liban suočava sa krizom bezbednosti hrane, jer rat u Iranu remeti snabdevanje robom unutar zemlje.

„Ono čemu svedočimo nije samo kriza raseljavanja, već brzo postaje kriza bezbednosti hrane“, rekla je direktorka Svetskog programa za hranu Alison Oman.

Ona je upozorila da hrana postaje sve nedostupnija zbog rasta cena hrane i rastuće potražnje među raseljenim porodicama.

Sredinom marta, WFP objavio je procenu da će biti potrebno oko 200 miliona dolara za podršku humanitarnim operacijama tokom naredna tri meseca.

Kako je tada naveo regionalni direktor WFP za Bliski istok, Severnu Afriku i Istočnu Evropu Samer Abdelžaber, situacija sa bezbednošću hrane na Bliskom istoku je već bila teška čak i pre aktuelne krize, a nedavni događaji su je pogoršali".

Vrhovni iranski verski vođa kontroliše situaciju u zemlji i lično je doneo odluku o prekidu vatre u sukobu sa SAD i Izraelom

Vrhovni iranski verski vođa Modžtaba Hamnej kontroliše situaciju u zemlji i lično je doneo odluku o prekidu vatre u sukobu sa SAD i Izraelom, rekao je za ruske medije predstavnik vrhovnog lidera u Indiji Abdul Hakim Ilahi.

On je rekao i da bi Hamnej mogao da se obrati naciji u skorije vreme.

Tramp povlači vojsku?

Američki predsednik Donald Tramp, ljut zbog neuspeha saveznika NATO-a da pomognu u obezbeđivanju Ormuskog moreuza, razgovarao je sa savetnicima o mogućnosti povlačenja dela američkih trupa iz Evrope, rekao je u četvrtak za Rojters visoki zvaničnik Bele kuće.

Iranci stigli na pregovore

Iranska delegacija koju predvode ministar spoljnih poslova Abas Arakči i predsednik parlamenta Mohamed Baker Kalibaf stigla je u Islamabad na posredovane razgovore sa Sjedinjenim Državama, objavio je Volstrit žurnal, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

ایرانی وفد اسلام آباد پہنچ چکا ہے ۔ pic.twitter.com/swJZZZCeEr — Horain Naqvi (@Syeda_Horain5) April 10, 2026

Turski ministar trgovine: NATO nije obavezan da ponovo otvori moreuz

Turski ministar trgovine Omer Bolat izjavio je danas da NATO nije obavezan da pomaže Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu u ratu s Iranom i da ponovo otvori Ormuski moreuz.

On je to rekao povodom ultimatuma zemljama članicama NATO, koji je dao američki predsednik Donald Tramp, da pronađu rešenje za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza u roku od nekoliko dana.

„Prisustvo NATO-a je prvenstveno odvraćajuća sila za održavanje mira i bezbednosti na evropskom kontinentu, ali i globalno“, rekao je Bolat.

Na pitanje da li zemlje NATO-a imaju pravo da podsete Trampa da je savez defanzivne prirode i da nije bio uključen u planiranje sukoba, Bolat je odgovorio potvrdno.

Napad u Minhenu, meta jevrejski restoran

Nepoznate osobe su bacile tri zapaljive naprave kroz prozore jednog jevrejskog restorana u umetničkoj i univerzitetskoj četvrti Minhena rano u petak ujutro. Srećom, restoran je već bio zatvoren i niko nije povređen.

Veliki broj policajaca obezbedio je dokaze na licu mesta u, kako se čini, antisemitskom napadu. Zvanično, istraga se vodi "u svim pravcima".

Pregovori Irana sa SAD uslovljeni primirjem u Libanu

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je danas da vođenje pregovora o okončanju sukoba zavisi od toga da li Sjedinjene Američke Države ispunjavaju obaveze u vezi sa prekidom vatre na svim frontovima, posebno u Libanu.

"IDF je u ratnom stanju, nismo u primirju"

Načelnik Generalštaba Odbrambenih snaga Izraela (IDF) general-potpukovnik Ejal Zamir izjavio je danas da je borba protiv Hezbolaha u Libanu primarna borbena zona vojske.

„IDF je u ratnom stanju, nismo u primirju. Nastavljamo da se borimo ovde u ovom sektoru, ovo je naša primarna borbena zona“, rekao je on tokom posete predgrađu Bint Džbejla, gde se IDF bori protiv libanske militantne grupe Hezbolah, prenosi Tajms of Izrael.

Kako je dodao, IDF je u Iranu u primirju, ali se može vratiti borbama tamo u svakom trenutku i to na veoma moćan način.

Od početka rata sa Iranom hospitalizovano 7.527 ljudi

Ministarstvo zdravlja Izraela saopštilo je danas da je od početka rata sa Iranom 28. februara ukupno 7.527 ljudi primljeno u bolnice zbog povreda povezanih sa ratom.

„Trenutno je hospitalizovano 108 ljudi. Dvoje su u kritičnom stanju, 13 u teškom stanju, 27 je u umerenom stanju, a 66 je u dobrom stanju“, saopštava Ministarstvo, prenosi Tajms of Izrael.

Kako se navodi, ti brojevi uključuju vojnike i civile.

Ministarstvo ne daje detaljan pregled uzroka povreda, podseća Tajms of Izrael i dodaje da su pojedini ljudi povređeni dok su pokušavali da dođu do skloništa, a ne zbog posledica raketne vatre.

Iran pohvalio Španiju zbog stava protiv "antiiranske agresije", osudio Izrael

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči pohvalio je danas Španiju zbog, kako je naveo, principijalnog i časnog stava protiv američko-izraelskih akcija prema Iranu, tokom telefonskog razgovora sa šefom španske diplomatije Hoseom Manuelom Albaresom.

Arakči je ocenio da Madrid podržava međunarodno pravo i ljudska prava, pozivajući druge države da osude, kako je rekao, ratne zločine i agresiju nad Iranom i civilima u regionu, preneo je portal Press TV.

Španski ministar je, prema navodima, istakao da je protivljenje ratu i poštovanje međunarodnog prava temelj španske spoljne politike i pozvao je sve strane da poštuju prekid vatre i okrenu se diplomatiji.

PVO je aktivirana tokom noći nad američkom bazom u Erbilu

PVO je aktivirana tokom noći nad američkom bazom u Erbilu, prenose lokalni Telegram kanali.

IRGC negira raketne udare i napade dronovima tokom primirja

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) odbacio je danas tvrdnje da je tokom primirja izveo raketne udare ili napade bespilotnim letelicama na zemlje u regionu, navodeći da su takvi medijski izveštaji deo "američke i cionističke zavere".

U saopštenju IRGC-a navedeno je da su pojedine agencije izvestile o navodnim napadima Irana na postrojenja u više država duž južnog oboda Persijskog zaliva, ali je naglasio da iranske oružane snage tokom primirja nisu lansirale rakete prema bilo kojoj zemlji, preneo je Tasnim.

"Ako su takvi izveštaji tačni, to bi nesumnjivo ukazivalo na akcije koje su organizovali protivnici, odnosno cionistički režim ili Sjedinjene Američke Države", navedeno je u saopštenju.

Eskalacija na granici Libana i Izraela

Libanska Nacionalna novinska agencija (NNA) prenela je da su u toku novi oružani incidenti na jugu Libana, uključujući artiljerijsko granatiranje visoravni Al-Rajhan u regionu Džezina, kao i izraelske vazdušne napade na više lokacija.

Prema navodima NNA, izraelski ratni avioni gađali su grad Al-Madžadel u okrugu Tir, dok su u ranim jutarnjim satima izvedena dva napada na grad Al-Sarafand u oblasti Al-Zahrani.

Takođe je pogođeno područje Khirbet al-Duveir u predgrađu Al-Bisarije.

Al Džazira je prenela da su se u severnom Izraelu oglasile sirene u regionu Galileje zbog raketne vatre iz pravca južnog Libana.

Prema izraelskoj vojsci, ispaljeno je oko 60 raketa ka severu Izraela, a u napadima su korišćeni i projektili većeg dometa koji su navodno ciljali gradove Ašdod i Haifu.

Lokalne vlasti u Izraelu, kako je preneo Tajms of Izrael, saopštile su da je raketa ispaljena iz Libana pogodila kuću u zajednici Misgav Am u blizini granice.

U incidentu nije bilo povređenih, ali je pričinjena materijalna šteta.

Visoki iranski zvaničnik Kamel Harazi ubijen u napadu, Iran ga proglasio "šehidom"

Šef iranskog Strateškog saveta za spoljne odnose Kamel Harazi podlegao je povredama nakon, kako navodi iranska agencija Tasnim, američko-izraelskog vazdušnog napada na Teheran, i proglašen je "šehidom", što je posthumna titula za osobu koja je poginula boreći se za veru na Alahovom putu.

Prema istim navodima, Harazi je bio meta napada tokom ranije vojne eskalacije, kada je 1. aprila pogođena njegova rezidencija, pri čemu je stradala i njegova supruga.

Iran pohvalio Tursku zbog osude američko-izraelske akcije

Iranski predsednik Masud Pezeškijan pohvalio je Tursku zbog, kako je naveo, snažne osude američko-izraelske vojne kampanje protiv Irana, tokom telefonskog razgovora sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

Prema navodima iranske agencije Tasnim, dvojica lidera su razgovarala o trenutnoj situaciji nakon prekida neprijateljstava, kao i o mogućim rešenjima za trajnu stabilnost u regionu.

Predsednik Libana: Jedino rešenje je prekid vatre koji vodi do razgovora sa Izraelom

Libanski predsednik Žozef Aun izjavio je da je jedino rešenje za situaciju sa kojom se Liban suočava prekid vatre sa Izraelom koji bi doveo do direktnih pregovora između dve zemlje, saopštila je njegova kancelarija.

Aun je rekao da libanski predlog za prekid vatre i pregovore počinje da dobija pozitivne reakcije u međunarodnim krugovima, preneo je Tajms of Izrael.

Dodao je da Liban nastavlja da vodi međunarodne razgovore o tom pitanju.Izraelski premijer Benjamin Netanijahu rekao je juče da je naložio diplomatama da što pre pokrenu direktne razgovore sa Bejrutom.

Jedan izraelski zvaničnik rekao je za Tajms of Izrael da će se razgovori sa Libanom voditi bez početnog prekida vatre.

Aerodrom Ben Gurion evakuisan je usled noćnog napada Hezbolaha na Izrael

Aerodrom Ben Gurion evakuisan je usled noćnog napada Hezbolaha na Izrael, prenose lokalni mediji.

Saobraćaj kroz Ormuski moreuz i dalje ograničen uprkos primirju

Pristup Ormuskom moreuzu i dalje je ograničen i pod kontrolom, a brodski saobraćaj ostaje znatno smanjen uprkos sporazumu o prekidu vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, rekao je šef Nacionalne naftne kompanije Abu Dabija (ADNOC) Sultan Al Džaber.

On je kazao da moreuz "nije otvoren" i da je prolaz kroz njega "ograničen, uslovljen i kontrolisan", preneo je CNN.

Al Džaber je naveo da je pristup tom plovnom putu podložan uslovima i političkom uticaju Irana i upozorio da naoružavanje tog vitalnog pomorskog koridora ne može da bude tolerisano, jer ugrožava slobodu plovidbe i globalnu ekonomsku stabilnost.

Netanjahu: Nema primirja u Libanu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je sinoć da "nema primirja u Libanu" i da Izrael nastavlja da napada Hezbolah.

Ministar odbrane Pakistana nazvao Izrael "kancerogenim", pa obrisao objavu

Pakistanski ministar odbrane Havadža Asif postavio je na društvenoj mreži Iks objavu u kojoj je Izrael nazvao "kancerogenim" i "prokletstvom za čovečanstvo", a nešto kasnije je tu objavu obrisao. Asif je to objavio juče, a poruka je dovela u pitanje sposobnost Pakistana da posreduje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ocenili su izraelski zvaničnici, preneo je Tajms of Izrael.

Iran demantovao navode o dolasku pregovaračkog tima u Islamabad

Izveštaji medija o dolasku iranskog pregovaračkog tima u Islamabad radi pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama su netačni, izjavio je za agenciju Tasnim izvor u Teheranu.

"Izveštaji nekih medija da je iranski pregovarački tim stigao u Islamabad u Pakistanu da pregovara sa Amerikancima potpuno su netačni", rekao je izvor.

On je dodao da pregovori ostaju u suspenziji sve dok SAD ne ispune svoju obavezu o prekidu vatre u Libanu i dok, kako je naveo, "cionistički režim" nastavlja napade.

Tramp optimističan oko pregovora

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da je uveren u mirovni sporazum sa Iranom pre nego što bi trebalo da sutra počnu pregovori dve strane u Pakistanu.

U intervjuu za NBC, Tramp je rekao da je "veoma optimističan" da je sporazum sa Teheranom na dohvat ruke.

Ipak, iskoristio je priliku i da ponovo zapreti Iranu i naznači šta će se dogoditi ako dogovor ne bude postignut.

Eksplozije se čule u Teheranu?

Više puta tokom noći i jutra, ljudi oko iranske prestonice, Teherana, i drugih delova zemlje kažu da su čuli nešto što je zvučalo kao vatra i eksplozije protivvazdušne odbrane.

Međutim, iranska vlada ne priznaje nikakav napad tokom tog perioda.

Nakon prošlih razmena vatre sa Izraelom, dogodili su se slični incidenti dok su vojnici ostali na oprezu.

Tramp i Starmer razgovarali o potrebi obnavljanja slobode plovidbe u Ormuskom moreuzu

Američki predsednik Donald Tramp i britanski premijer Kir Starmer istakli su tokom telefonskog razgovora u četvrtak potrebu obnavljanja slobode plovidbe u Ormuskom moreuzu, saopštio je sinoć Starmerov kabinet.

U saopštenju se ističe da je nastala nova faza u pronalaženju rešenja za deblokiranje Ormuskog moreuza, preneo je Skaj njuz.

Ističe se da Starmer razgovarao sa Trampom iz Katara i da je preneo svoje razgovore sa liderima zemalja Zaliva o potrebi obnavljanja slobode plovidbe u Ormuskom moreuzu, kao i o naporima Velike Britanije da okupi partnere kako bi se dogovorio održiv plan.

Tramp: Iran loše rukovodi prolaskom nafte kroz Ormuz, nismo se tako dogovorili

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp optužio je danas Iran da obavlja "veoma loš posao" i da se ponaša "nečasno" u rukovođenju prolaskom nafte kroz Ormuski moreuz, poručivši da to nije u skladu sa sporazumom koji, kako tvrdi, postoji između strana.

