HOLANDIJA, PA HRVATSKA: Vaterpolisti moraju da pobede ukoliko žele da sačuvaju šanse za plasman na F8 Svetskog kupa
VATERPOLISTI još imaju šanse da se plasiraju na finalni turnir Svetskog kupa od 22.do 26.jula u Sidneju. Da bi ostvarili cilj "delfini" u grupi D (za plasman od 5.do 8.mesta) Divizije 1 u Aleksandropoliju moraju da pobede Holandiju (subota, 14.30) i Hrvatsku (nedelja,8.00), ali i da Amerikanci u subotu (12.30) izgube od Hrvata.
Podsetimo samo pobednik grupe D pridružiće se selekcijama iz grupe C (Italija, Španija, Mađarska,Grčka), koje su već izvadile australijsku vizu.
"Delfini" su na startu turnira pobedili Holandiju sa 15:11, a onda su nanizali tri uzastopna poraza.
TABELA: Hrvatska 3, SAD 3, Srbija 0, Holandija 0 bodova.
