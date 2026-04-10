SAD VRŠE VELIKI PRITISAK NA IZRAEL: Pristanite na prekid vatre u Libanu
Uoči prvog neposrednog sastanka u pregovorima između Izraela i Libana, koji će se naredne nedelje održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Vašington i Bejrut vrše pritisak na Izrael da pristane na prekid vatre u Libanu, prenosi danas izraelski Kanal 12.
Pritisak na Izrael da pristane na prekid vatre u Libanu traži se kao potvrda ozbiljnosti Jerusalima za postizanje mirovnog sporazuma.
Američki zvaničnici su, prilikom iznošenja argumenata Izraelu, naveli da bi prekid vatre bio protumačen kao dostignuće libanske vlade a ne kao pobeda Irana, koji je bezuspešno zahtevao da se primirje u Libanu uključi u sporazum o dvonedeljnom prekidu vatre, koji je stupio na snagu, i daljim mirovnim razgovorima sa SAD.
Izrael još nije doneo odluku o tom pitanju, ali postoje neki visoki zvaničnici u Jerusalimu koji se zalažu za pristajanje na prekid vatre, jer bi to samo vratilo strane uslovima prethodnog primirja iz novembra 2024. godine, prema kojima je Izraelskim odbrambenim snagama (IDF) dozvoljeno da izvodi napade protiv neposrednih pretnji u Libanu.
Američki zvaničnik je za Tajms of Izrael rekao da će libansku, izraelsku i američku delegaciju na sastanku u utorak predvoditi libanski i izraelski ambasadori u SAD, Nada Hamadeh-Moavad i Jehiel Lajter, kao i američki ambasador u Bejrutu, Mišel Isa.
Prema rečima američkog zvaničnika, danas će biti održan pripremni telefonski sastanak između ambasadora tri zemlje.
