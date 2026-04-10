"KINA NEĆE TOLERISATI NEZAVISNOST TAJVANA": Si Đinping sastao se sa liderom tajvanske opozicije

В. Н.

10. 04. 2026. u 10:16

KINESKI predsednik Si Đinping izjavio je danas da Kina "apsolutno neće tolerisati" nezavisnost kineskog regiona Tajvana, ocenjujući da je to glavni izvor tenzija u Tajvanskom moreuzu.

КИНА НЕЋЕ ТОЛЕРИСАТИ НЕЗАВИСНОСТ ТАЈВАНА: Си Ђинпинг састао се са лидером тајванске опозиције

Foto: Tanjug/ Xie Huanchi/Xinhua via AP

On je tu poruku preneo liderki tajvanske opozicione partije Kuomintang (KMT) Čeng Li Vun tokom sastanka u Pekingu, gde je pozvao na jačanje političkog poverenja i napredak ka "ponovnom ujedinjenju", preneo je Rojters.

Si je naglasio da je cilj stabilnost, mir i razvoj, uz poruku da Kina ostaje protiv svakog oblika tajvanske nezavisnosti.

Na sastanku u Velikoj sali naroda, Si je rekao da današnji svet nije u potpunosti u miru i da je mir dragocen, naglasivši da "sunarodnici sa obe strane moreuza" žele mir, razvoj, razmenu i saradnju. 

Dodao je da su se predstavnici dve stranke sastali kako bi zaštitili mir i stabilnost i promovisali miran razvoj odnosa preko moreuza.

Kina je odbila razgovore sa predsednikom kineskog regiona Tajvana Lai Čing-Teom, koga naziva "separatistom". 

Administracija u Tajpeju pozvala je Čeng da tokom posete Kini zatraži da Peking prestane sa pretnjama i da stupi u dijalog.

(Tanjug)

Preporučujemo

Drugi pišu

U NEDELJU IZBORI U MAĐARSKOJ: Orban i Mađar glavni rivali
U NEDELJU IZBORI U MAĐARSKOJ: Orban i Mađar glavni rivali

U Mađarskoj se u nedelju održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača a prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja može da glasa skoro pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije.

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart