SUOČENJE SA MRAČNOM PROŠLOŠĆU: Nemačka šalje decu u bivše koncentracione logore

NEMAČKE vlasti, uz podršku privatne fondacije Bete, izdvojile su 10 miliona evra za program školskih ekskurzija u bivše koncentracione logore iz Drugog svetskog rata, prema pisanju lista Dejli miror.

Kako je napomenula nemački ministar za porodična pitanja Karin Prin, za školsku decu se organizuju putovanja u Aušvic, Treblinku i Sobibor.

- Rekla je da samo iskustvo iz prve ruke sa mračnom istorijom Nemačke kroz posetu takvim logorima... može zaista da dočara pune razmere zločina - navodi se u tekstu.