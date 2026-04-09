SUOČENJE SA MRAČNOM PROŠLOŠĆU: Nemačka šalje decu u bivše koncentracione logore

09. 04. 2026. u 16:11

NEMAČKE vlasti, uz podršku privatne fondacije Bete, izdvojile su 10 miliona evra za program školskih ekskurzija u bivše koncentracione logore iz Drugog svetskog rata, prema pisanju lista Dejli miror.

СУОЧЕЊЕ СА МРАЧНОМ ПРОШЛОШЋУ: Немачка шаље децу у бивше концентрационе логоре

Kako je napomenula nemački ministar za porodična pitanja Karin Prin, za školsku decu se organizuju putovanja u Aušvic, Treblinku i Sobibor. 

- Rekla je da samo iskustvo iz prve ruke sa mračnom istorijom Nemačke kroz posetu takvim logorima... može zaista da dočara pune razmere zločina - navodi se u tekstu.

AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!