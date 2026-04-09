MIGRANTI, SPREMA SE POMORSKA BLOKADA: Italija ubrzano sprema mere za kontrolu mediteranskih pomorskih ruta

U ITALIJI postoji strah od novog talasa migranata sa Bliskog istoka i egzodusa izazvanog ratom.

To je scenario koji razmatra Vlada jer bi mogao da postane stvarnost koja bi stavila Evropu, ali posebno Italiju, pod veliki pritisak ovog leta.

Ministar Unutrašnjih poslova Mateo Pjantedozi sa svojim saradnicima je obuhvatio čitav bezbednosni paket vezan sa tekućim međunarodnim tenzijama. Jedna od četiri mere, na koje je premijerka Đorđa Meloni pozvala jeste hitna akcija, a to je zakon o imigraciji koji će biti predstavljen na Parlamentu narednih dana. A njegov glavni fokus je upravo „pomorska blokada“. Sadašnju uzbunu ne može da opravda ni smanjeni broj iskrcavanja od početka ove godine u odnosu na isti period prethodne, jer se svetski scenario promenio i evidentna su nova pristizanja.

Vlada i obaveštajne agencije se plaše da bi sve moglo brzo da se promeni. Neočekivani ishod zbog rata kojeg su započeli Donald Tramp i Bendžamin Netanijahu na Bliskom istoku, ako se produži, dovešće do pristizanja novog karavana migranata sa turske rute, a što bi moglo da stavi na teški ispit evropske zemlje, a Italiju ponajviše.

Dakle to „crveno dugme“ u rukama vlade, tačnije pomorska blokada koju je uveo novi zakon bilo bi korisno. I mora da postane operativna. Mere koje su osuđivali kako opozicija tako i mnoge humanitarne organizacije uključena je u zakon o imigraciji i Vlada sada ubrzava. Pomorska blokada jeste drastičan, vanredni scenario, ali Ministarstvo unutrašnjih poslova ima na umu masovni novi talas migranata sa Istoka.

Prema objavaljenom saopštenju zakon pred usvajanjem se sastoji od niza mera za ograničavanje pristupa granicama, a ponajpre podrazumeva zaustavljanje čamaca natovarenih migrantima na otvorenom moru, primoravajući ih da se vrate u druge priobalne zemlje. Reguliše se i repatrijacija, kao i okolnosti u kojima će sudija moći da organizuje kazneno proterivanje i uvođenje ubrzanog postupka koji će se sprovoditi u tranzitnim i pograničnim područjima, što će omogućiti trenutno udaljavanje osobe koja dolazi iz takozvanih „sigurnih zemalja“ ili čiji se zahtev smatra „očigledno neosnovanim“.

I već su nevladine organizacije pošurile da osude usvajanje takvog zakona, jer predstavlja pooštravanje migracione politike smatrajući to ponovnim napadom na migrante, kao i na one koji ih spašavaju, smatrajući da „vladina strategija hoće da ih isključi iz Sredozemnog mora“.