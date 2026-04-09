"AKO NE BUDE POSTIGNUT DOGOVOR, POSLEDICE ĆE BITI VRLO BOLNE" Tramp veoma optimističan oko mirovnog dogovora sa Iranom
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je "veoma optimističan" da je mirovni sporazum sa Iranom moguć, dok se diplomatska delegacija predvođena potpredsednikom Džej Di Vensom priprema za pregovore u Pakistanu koji imaju cilj da okončaju skoro šestonedeljni konflikt.
Tramp je za NBC njuz rekao da iranski lideri "govore mnogo drugačije na sastancima nego pred medijima" i da su "mnogo razumniji". On je dodao da će, ako ne bude postignut dogovor, posledice "biti vrlo bolne".
Krhki prekid vatre između SAD i Irana već pokazuje znakove napetosti, jer izraelske snage nastavljaju napade na južni Liban, gde deluje militantna grupa Hezbolah, koju podržava Teheran, navodi američka televizija. Tramp je juče u telefonskom razgovoru zatražio od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da ublaži napade kako bi pregovori imali šanse za uspeh, a iz Bele kuće su potvrdili da Izrael "smanjuje" vojne operacije u Libanu.
Netanjahu je rekao da privremeni prekid vatre sa Iranom ne uključuje Hezbolah i da Izrael nastavlja "snažne udare" na ovu grupu, dok Tramp i dalje insistira na postizanju sporazuma koji bi uključivao ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, ključnog pomorskog puta, navodi NBC.
Prvi dan prekida vatre pokazao je ograničen promet kroz moreuz, samo pet brodova je prošlo juče kroz Ormuski moreuz, prema podacima MarineTraffic-a, pri čemu nijedan nije bio naftni tanker. Iranska delegacija trebalo bi da stigne u Islamabad večeras, a pakistanske vlasti su pojačale bezbednosne mere, angažujući stotine dodatnih policajaca i pripadnika paramilitarnih snaga.
Preliminarni plan Irana predviđa kontrolu tranzita kroz Ormuski moreuz i potpuno povlačenje američkih borbenih snaga iz regiona, dok Tramp smatra da to ne može da bude osnova dogovora.
(Tanjug)
GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...
Preporučujemo
TEHERAN DEMANTUJE TRAMPA: Primirje u Libanu bilo ključni deo plana o prekidu vatre!
09. 04. 2026. u 16:22
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
