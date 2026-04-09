"AKO NE BUDE POSTIGNUT DOGOVOR, POSLEDICE ĆE BITI VRLO BOLNE" Tramp veoma optimističan oko mirovnog dogovora sa Iranom

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je "veoma optimističan" da je mirovni sporazum sa Iranom moguć, dok se diplomatska delegacija predvođena potpredsednikom Džej Di Vensom priprema za pregovore u Pakistanu koji imaju cilj da okončaju skoro šestonedeljni konflikt.

Tramp je za NBC njuz rekao da iranski lideri "govore mnogo drugačije na sastancima nego pred medijima" i da su "mnogo razumniji". On je dodao da će, ako ne bude postignut dogovor, posledice "biti vrlo bolne".

Krhki prekid vatre između SAD i Irana već pokazuje znakove napetosti, jer izraelske snage nastavljaju napade na južni Liban, gde deluje militantna grupa Hezbolah, koju podržava Teheran, navodi američka televizija. Tramp je juče u telefonskom razgovoru zatražio od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da ublaži napade kako bi pregovori imali šanse za uspeh, a iz Bele kuće su potvrdili da Izrael "smanjuje" vojne operacije u Libanu.

Netanjahu je rekao da privremeni prekid vatre sa Iranom ne uključuje Hezbolah i da Izrael nastavlja "snažne udare" na ovu grupu, dok Tramp i dalje insistira na postizanju sporazuma koji bi uključivao ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, ključnog pomorskog puta, navodi NBC.

Prvi dan prekida vatre pokazao je ograničen promet kroz moreuz, samo pet brodova je prošlo juče kroz Ormuski moreuz, prema podacima MarineTraffic-a, pri čemu nijedan nije bio naftni tanker. Iranska delegacija trebalo bi da stigne u Islamabad večeras, a pakistanske vlasti su pojačale bezbednosne mere, angažujući stotine dodatnih policajaca i pripadnika paramilitarnih snaga.

Preliminarni plan Irana predviđa kontrolu tranzita kroz Ormuski moreuz i potpuno povlačenje američkih borbenih snaga iz regiona, dok Tramp smatra da to ne može da bude osnova dogovora.

GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...