REPUBLIKANCI BLOKIRALI DEMOKRATE: Tramp i dalje može vojno da deluje u Iranu

REPUBLIKANCI su u Predstavničkom domu blokirali pokušaj demokrata da ograniče ratna ovlašćenja predsednika Trampa u Iranu, dok se sukobi oko Ormuskog moreuza zaoštravaju.

Republikanci u Predstavničkom domu američkog Kongresa blokirali su danas pokušaj demokrata da ograniče ovlšćenja američkog predsednika Donalda Trampa za rat u Iranu.

Poslanik demokrata Glen Ajvi pokušao je na "pro forma" sednici da progura rezoluciju o ratnim ovlašćenjima postupkom "jednoglasnog pristanka", kojim se omogućava zaobilaženje formalnog glasanja ako se niko ne usprotivi, ali ga je u tome sprečio republikanski poslanik Kris Smit, koji je predsedavao sednicom.

Smit je završio je kratku sednicu ne dozvolivši Ajviju da govori, a demokrate su burno protestovale, uz povike: "Sramota", prenosi En-Bi-Si njuz.

Ispred Kapitola, demokrate su kritikovale Trampa zbog pretnji da će gađati civilnu infrastrukturu i vratiti Iran u "kameno doba" ukoliko njegovi lideri ne pristanu da ponovo otvore Ormuski moreuz, ključnu pomorsku rutu koja povezuje Persijski i Omanski zaliv.

Demokrate su, takođe, pozvale predsednika Predstavničkog doma Majka Džonsona da prekine dvonedeljnu prolećnu pauzu i sazove sedanicu kako bi se glasalo o rezoluciji o ratnim ovlašćenjima, ali je on ignorisao njihove molbe.

Pokušaj demokrata u Predstavničkom domu je samo priprema za ozbiljniju akciju koja će uslediti sledeće nedelje, kada se kongresmeni vraćaju u Vašington. Tada demokrate u Senatu planiraju da nametnu glasanje o svojoj rezoluciji o ratnim ovlašćenjima.

Ako bi rezolucija bila usvojena, to bi zaustavilo sve Trampove vojne akcije u Iranu, a Kongres bi odobravao svaku buduću vojnu operaciju, navodi američka televizija. Za usvajanje rezolucije potrebna je prosta većina. Senat pod kontrolom Republikanske stranke, u poslednjih nekoliko meseci odbio je rezolucije o ratnim ovlašćenjima koje bi ograničile Trampove akcije, pri čemu je senator Rand Pol iz savezne američke države Kentaki jedini republikanac koji je dosledno glasao za njih.

Demokrate, međutim, žele da pojačaju pritisak na Republikance i pridobiju one koji su zabrinuti zbog Trampove eskalirajuće retorike prema Iranu.

(Tanjug)

