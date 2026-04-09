PLANOVI Moldavije da uvede porez za Pridnjestrovlje krše norme EU, izjavio je u intervjuu za RIA Novosti šef Ministarstva spoljnih poslova Pridnjestrovske Moldavske Republike (PMR) Vitalij Ignatjev.

Kinjišev u skorije vreme planira da uvede nove fiskalne mere prema Pridnjestrovlju, uključujući po prvi put naplatu PDV-a i akciza od pridnjestrovskih preduzeća u budžet Moldavije, ne isključuje se uvođenje PDV-a do 20%.

- Akcije Kišinjeva grubo krše međunarodna trgovinska pravila, uključujući norme EU, koje ne predviđaju dvostruko oporezivanje ili nasilno oduzimanje sredstava pod izgovorom 'PDV-a' bez postojanja funkcionalno-pravnog mehanizma povraćaja novca u budžet za finansiranje socijalnih potreba građana - rekao je Ignatjev.

