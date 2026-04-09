"KALAŠNJIKOV OSMISLIO "LEK" ZA DRONOVE: Bespilotne letilice padaju kao glineni golubovi
"KALAŠNjIKOV" je razvio i uspešno testirao jedinstvene automatske metke za borbu protiv dronova u zoni SVO.
- Naručilac je visoko ocenio taktičko-tehničke karakteristike i preciznost novi metaka kalibra 5,45 mm - rekli su u pres-službi koncerna.
Oni su namenjeni za AK-12 i sadrže višekomponentnu projektil, koji povećava verovatnoću uništavanja bespilotnih letelica, posebno FPV dronova.
Meci pogađaju njihove motore, baterije, elektronske ploče i energetske elemente.
Primećuje se da konstrukcija metka obezbeđuje stabilnost pucanja i pouzdanost oružja.
(RIA Novosti)
RUSI ZA DVE NEDELjE OSLOBODILI 10 NASELjENIH MESTA: Ruska vojska u munjevitim prolećnim ofanzivama
06. 04. 2026. u 11:07 >> 11:08
ZELENSKI PUTINU PREDLOŽIO SASTANAK: Ruski predsednik mu rekao da može doći u Moskvu
09. 04. 2026. u 10:08
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
