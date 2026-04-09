Svet

"KALAŠNJIKOV OSMISLIO "LEK" ZA DRONOVE: Bespilotne letilice padaju kao glineni golubovi

09. 04. 2026. u 11:58

"KALAŠNjIKOV" je razvio i uspešno testirao jedinstvene automatske metke za borbu protiv dronova u zoni SVO.

Foto MO Iran

 - Naručilac je visoko ocenio taktičko-tehničke karakteristike i preciznost novi metaka kalibra 5,45 mm - rekli su u pres-službi koncerna.  

Oni su namenjeni za AK-12 i sadrže višekomponentnu projektil, koji povećava verovatnoću uništavanja bespilotnih letelica, posebno FPV dronova.

Meci pogađaju njihove motore, baterije, elektronske ploče i energetske elemente.  

Primećuje se da konstrukcija metka obezbeđuje stabilnost pucanja i pouzdanost oružja.

(RIA Novosti)

BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

