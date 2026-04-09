REFORMA REGRUTNOG SISTEMA U AMERICI: Automatsko evidentiranje muškaraca postaje obavezno
MUŠKARCI koji ispunjavaju uslove biće automatski registrovani u vojni regrutni fond Sjedinjenih Američkih Država do decembra, kao deo napora da se pojednostavi prethodni proces u kome su se muškarci sami registrovali, saopštila je vladina agencija Sistem selektivne službe (SSS).
Agencija koja održava bazu podataka o muškarcima koji će biti pozvani na vojnu službu u slučaju nacionalne vanredne situacije, podnela je 30. marta predloženo pravilo Kancelariji za informisanje i regulatorne poslove, prenosi danas Hil.
Većina muškaraca u SAD između 18 i 25 godina već je obavezna da se registruje u Sistemu selektivne službe, ali je automatska registracija propisana u decembru 2025. godine kao deo Zakona o nacionalnoj odbrambenoj autorizaciji za fiskalnu 2026. godinu.
Predloženo pravilo je trenutno na razmatranju u kancelariji za regulatorne poslove i čeka se njegovo konačno odobrenje. Sjedinjene Američke Države nisu imale regrutaciju još od Vijetnamskog rata, a vojna služba je dobrovoljna od 1973. godine.
Bivši američki predsednik Džimi Karter je 1980. godine ponovo uspostavio selektivnu službu regrutacije u slučaju "nacionalne vanredne situacije", gde bi registar mogao da se koristi za "obezbeđivanje osoblja za Ministarstvo rata i alternativne službe za one koji se protive vojnom roku iz savesti, ako to odobre predsednik i Kongres".
Prema novom pravilu, muškarci će biti automatski registrovani u roku od 30 dana od navršenih 18 godina.
(Tanjug)
