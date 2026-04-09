UPRKOS PROTIVLJENJU JAVNOSTI: Iranska delegacija stiže u Pakistan na razgovore

IRANSKI ambasador u Pakistanu, Reza Amiri Mogadam, izjavio je da će iranska delegacija do kraja dana doputovati u Islamabad na pregovore, koji su zasnovani na iranskom mirovnom planu od deset tačaka.

Mogadam je u objavi na platformi X rekao da delegacija dolazi u Islamabad uprkos "skepticizmu" Iranaca zbog nastojanja izraelske vlade da ''sabotira diplomatsku inicijativu", prenosi Al Džazira.

- Uprkos skepticizmu iranskog javnog mnjenja zbog ponovljenih kršenja prekida vatre od strane izraelskog režima, kako bi se sabotirala diplomatska inicijativa, na poziv premijera Šehbaza Šarifa iranska delegacija stiže večeras u Islamabad na ozbiljne razgovore zasnovane na deset tačaka koje je predložio Iran - kazao je Mogadam.

Dvonedeljni prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana postignut je u utorak kasno uveče, da bi se nastavili pregovori o trajnom prekidu sukoba.

