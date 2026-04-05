ČAK 3.000 BRODOVA NASUKANO U ORMUZU SA PREKO 20.000 MORNARA: Ipak, ove zemlje ne muče tu muku

OD početka američko-izraeskog rata protiv Irana, više od 3.000 brodova je nasukano u Ormuskom moreuzu, a brodski saobraćaj je smanjen za 94 odsto, pokazuju podaci kompanije Lojds list.

Foto: AP

Novi podaci ukazuju na potpunu paralizu pomorskog saobraćaja u Ormuskom moreuzu, prenosi Tasnim. Prema analizi najnovije statistike kompanije, prosečan dnevni prolaz brodova kroz ovaj strateški vodeni put pao je sa oko 138 krajem februara na manje od 10 poslednjih dana, što je smanjenje od više od 90 procenata.

U zavisnosti od različitih procena, između 2.000 i 3.000 komercijalnih brodova zaglavljeno je iza Ormuskog moreuza. Međunarodna pomorska organizacija (IMO) potvrdila je ovu brojku i objavila da je oko 3.200 brodova nasukano u Persijskom zalivu.

Glavna briga je približno 20.000 mornara nasukanih u tom području. Studije pokazuju da je od početka marta samo 181 brod uspešno prošao kroz moreuz. Skoro 70 odsto ovih kretanja (125 brodova) bilo je povezano sa plovilima u vlasništvu Irana ili njegovih saveznika, a takođe je objavljeno da je Irak izuzet od ovih ograničenja. Kina, Indija, Pakistan i Turska su uspele da propuste izvestan broj svojih plovila putem direktnih pregovora.

Oko 45 odsto brodova koji prolaze, su deo flote pod međunarodnim sankcijama. Pored toga, od 1. marta zabeleženo je 24 napada na komercijalne brodove, u kojima je poginulo najmanje osam mornara, a ranjeno još 10.

Nakon ovih dešavanja, cena nafte marke Brent prešla je 100 dolara, a troškovi osiguranja i pomorskog transporta povećani su za oko 90 odsto.

(Tanjug)