ŠTA ĆE NA OVO REĆI TRAMP? Iranci se podsmevaju američkom predsedniku

IRANSKA ambasada u Gani se narugala američkom predsedniku Donaldu Trampu objavom da je jedan kineski tanker bez problema prošao kroz njegovu "blokadu" Ormuskog moreuza.

Foto: AP Photo/Alex Brandon

- Kineski tanker 'Rič Stari', pod sankcijama zbog prevoza iranske nafte, a pod zastavom Malavija — zemlje koja nema pristup moru — upravo je prošao kroz američku blokadu Ormuza, uprkos mnogim upozorenjima 'velikih lepih brodova' (Trampove) mornarice. Kažu da je kapetan kupio paket da preskoči reklame - napisala je ambasada na mreži Iks.

- Kažu nam da blokada važi samo za zemlje kojih se SAD ne plaše. Taj spisak je nekad bio dugačak, a sad može da stane na Trampovu priznanicu iz Mekdonaldsa - dodala je ambasada, oponašajući stil objava američkog predsednika.

BREAKING: "Rich Starry," a Chinese oil tanker sanctioned for shipping Iranian oil, flying the flag of Malawi — a country with no coastline — just sailed through America's blockade of the Strait of Hormuz. The Navy, with its many "big beautiful ships," issued repeated warnings.… — Iran in Ghana (@IRAN_GHANA) April 14, 2026

Tramp je objavio blokadu Ormuza u nedelju uveče, posle neuspeha prve runde pregovora sa Teheranom. Iran je prethodno, kao odgovor na agresiju SAD i Izraela, zatvorio morski put ključan za naftne i gasne tankere i najavio da će prolaz da naplaćuje u kineskim juanima.

Tanker "Rič stari" zaista plovi pod zastavom Malavija, afričke države koja nema pristup moru, a u vlasništvu je kineske kompanije "Šangaj sjuanrun šiping". I brod i kompanija nalaze se pod američkim sankcijama zbog poslovanja sa Iranom.

Iranske diplomate od početka sukoba koriste naloge na društvenim mrežama da ospore američke i izraelske navode. Tako je ambasada u Gani ranije dovela u pitanje Trampovu tezu da su SAD potopile 158 iranskih brodova od početka rata 28. februara.

- Ko onda blokira tesnac? - objavila je ambasada na Iksu.

- Ili lažeš o 158, ili si priznao da Iranu nije potrebna mornarica da te blokira. Biraj, šta god ti pomaže da mirno spavaš, a tesnac će i ujutro ostati zatvoren.

Zvanični odgovor Teherana na Trampovu najavu blokade iranskih luka je bio da će svi američki brodovi koji to pokušaju biti "poslati na dno mora", preneli su iranski državni mediji.

(RT Balkan)

