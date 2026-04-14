Svet

KINA SE POHVALILA: Novi razarač 055 „Anjcin“ pokazao snagu (VIDEO)

В.Н.

14. 04. 2026. u 13:42

KINA je izvela vojne vežbe u Istočnom kineskom moru. U njoj je učestvovao i novi razarač 055 „Anjcin“.

КИНА СЕ ПОХВАЛИЛА: Нови разарач 055 „Ањцин“ показао снагу (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Telegram/ Sputnjik Srbija | Sputnik Srbija


Razarač sa vođenim raketama tipa 055 je „super razarač“ ili krstarica od 13.000 tona koji se smatra jednim od najmoćnijih površinskih borbenih brodova na svetu.

Do aprila 2026. godine, Kina je naručila 10 ovih brodova, a nedavno dodani brodovi „Dunguan“ (109) i „Anćing“ (110) poboljšavaju mogućnosti mornarice Kine u Istočnom i Južnom kineskom moru.

Imaju 112 vertikalnih lansirnih ćelija sposobnih da ispaljuju napredne protivbrodske i protivvazdušne rakete, uključujući YJ-20.

Pogledajte kako je izgledala najnovija vežba:

Evroliga donela hitnu odluku! Crvena zvezda ide u Atinu na završni turnir, veliko slavlje na Malom Kalemegdanu!