"PODIŽE SE NAPETOST" Lavrov: Zapad igra veoma opasne igre oko Tajvana

ZAPAD nastavlja svoje opasne igre oko Tajvana i podiže tenzije oko Korejskog poluostrva, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov tokom razgovora sa kineskim ministrom spoljnih poslova Vang Jijem.

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov, Pool

- Ako govorimo o istočnom delu evroazijskog kontinenta, i tamo se nastavljaju veoma, veoma opasne igre. I po pitanju Tajvana i po pitanju Južnog kineskog mora, podiže se napetost na Korejskom poluostrvu i u prostoru koji je dugo bio prostor saradnje i dobrosusedstva – takozvanom ASEAN-centričnom prostoru. Pokušava se razbiti stvaranjem manjih blokova, kako bi se obuzdale i Narodna Republika Kina i Ruska Federacija, koje se takođe graniče sa ovim važnim regionom - naglasio je Lavrov.

- Dakle, ceo naš ogromni kontinent zahteva stalnu pažnju. Danas ćemo, uveren sam, moći detaljno da razgovaramo o našim praktičnim koracima u skladu sa inicijativama koje je izneo predsednik Narodne Republike Kine o globalnoj bezbednosti i u drugim oblastima, kao i u skladu sa inicijativom ruskog predsednika Vladimira Putina za stvaranje evroazijske pankontinentalne bezbednosne arhitekture - istakao je šef diplomatske misije.

(Sputnjik)

