BLOKADA AMERIKE NE VREDI NIŠTA? Četiri iranska broda prošla kroz Ormuz uprkos zabrani Vašingtona

PODACI o praćenju brodova, koje je analizirao Bi-Bi-Si Verifaj, pokazuju da su četiri broda povezana s Iranom prošla kroz Ormuski moreuz uprkos početku američke pomorske blokade.

Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Prema podacima platforme MarineTraffic, dva od tih brodova prethodno su uplovila u iranske luke. Teretni brod "Christianna" prošao je moreuz u ponedeljak, nakon početka blokade, a ranije je pristao u iranskoj luci Bandar Imam Homeini.

Brod "Rich Starry", koji je pod američkim sankcijama zbog trgovine povezane s Iranom, tokom noći je plovio prema istoku iz Šardže u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prolazeći kroz moreuz.

Tanker "Murlikishan", takođe pod američkim sankcijama, isplovio je iz kineske luke Lanshan i tokom noći plovio prema zapadu kroz moreuz. Njegova poslednja zabeležena pozicija bila je istočno od iranskog ostrva Kešm.

Još jedan tanker,"Elpis" , prošao je moreuz prema istoku u utorak, nakon što je isplovio iz iranske luke Bušer. I ovaj brod se nalazi pod američkim sankcijama, a njegovo odredište nije poznato.

Postoji mogućnost da su pojedini brodovi emitovali lažne podatke o svojoj lokaciji, poznate kao "spoofing", kako bi prikrili svoje kretanje.

Američka vojska saopštila je da od ponedeljka u 14 časova po GMT blokira sav pomorski saobraćaj koji ulazi u iranske luke i izlazi iz njih, uz napomenu da se ne ometa sloboda plovidbe kroz Ormuski moreuz ka lukama van Irana.

BONUS VIDEO: