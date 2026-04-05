SAMOHODNI protivvazdušni raketni sistem Buk-M1 Oružanih snaga Ukrajine uništili su borci grupe Sever na Sumskom sektoru fronta.

- Tokom borbenog dežurstva, komandir posade drona FPV, pozivnim znakom Čehov, otkrio je protivvazdušni raketni sistem Buk u Sumskoj oblasti. Odmah je doneta odluka o uništenju cilja. Objektivno praćenje potvrdilo je da je cilj uništen - rekao je komandir Veter.

- Profesionalizam naših posada nam omogućava da dejstvujemo na ekstremnim daljinama kada je neprijatelj daleko od linije fronta - objasnio je komandant.

(RIA Novosti)

