ARTETA GRMI ZBOG EPSKE BRUKE! "Način na koji..."
Lider Premijer lige ostao bez još jednog trofeja u sezoni.
Menadžer fudbalskog kluba Arsenal Mikel Arteta izjavio je da londonska ekipa mora da pokaže karakter posle eliminacije od Sautemptona u četvrtfinalu engleskog FA kupa.
"Tobdžije" su u subotu uveče poraženi u gostima od Sautemptona rezultatom 1:2 i ostali bez još jednog pehara. Podsetimo, 22. marta je tim iz Londona poražen od Mančester sitija s 0:2 u finalu Liga kupa.
"Primili smo golove na način koji nije svojstven nama. Nismo dobro reagovali na duge lopte i zbog toga smo kažnjeni. Imali smo dominaciju i velike šanse, ali to morate da iskoristite. Ako pravite ovakve greške u odbrani, teško možete do polufinala", rekao je Arteta, preneli su britanski mediji.
Londonski klub će se do kraja sezone boriti za trofeje u Premijer ligi i Ligi šampiona. Arsenal se nalazi na prvom mestu na tabeli Premijer lige sa 70 bodova, dok će im rival u četvrtfinalu najelitnieg evropskog klupskog takmičenja biti Sporting iz Lisabona.
"U sezoni uvek imate teške momente. Sada smo u takvoj situaciji i moramo da pokažemo reakciju. Očekivanja su velika i sami sebi postavljamo najviše standarde", zaključio je Arteta.
