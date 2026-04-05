U NJEMU BILI VOJNICI NA MISIJI SPASAVANJA PILOTA: Iran tvrdi da je oborio američki transportni avion C-130
IRANSKA policija i Korpus garde islamske revolucije (IRGC) sproveli su koordinisane operacije otkrivanja i uništavanja američkog vojnog aviona C-130.
Naime, u avionu su bili vojnici koji su na misiji spasavanja oborenog američkog lovca u Iranu.
Lokalni izvori su takođe naveli da je avion za dopunjavanje gorivom koji je pripadao američkim snagama oboren u južnim delovima provincije Isfahan u centralnom Iranu.
Letelicu su navodno ciljale elitne jedinice policijskih komandosa, što je sprečilo da završi svoju misiju.
U međuvremenu, iranska Komanda potvrdila je da je američki avion za podršku C-130 prvobitno bio imobilisan pod jakom vatrom specijalnih policijskih jedinica pre nego što je potpuno uništen nekoliko minuta kasnije.
Zvaničnici su istakli da je precizno praćenje neprijateljskih vazdušnih pokreta, u kombinaciji sa brzim i koordinisanim odgovorima policije i jedinica IRGC-a, odigralo odlučujuću ulogu u uspehu operacija.
(Tasnim)
