Svet

U NJEMU BILI VOJNICI NA MISIJI SPASAVANJA PILOTA: Iran tvrdi da je oborio američki transportni avion C-130

05. 04. 2026. u 10:51

IRANSKA policija i Korpus garde islamske revolucije (IRGC) sproveli su koordinisane operacije otkrivanja i uništavanja američkog vojnog aviona C-130.

У ЊЕМУ БИЛИ ВОЈНИЦИ НА МИСИЈИ СПАСАВАЊА ПИЛОТА: Иран тврди да је оборио амерички транспортни авион Ц-130

Naime, u avionu su bili vojnici koji su na misiji spasavanja oborenog američkog lovca u Iranu.

Lokalni izvori su takođe naveli da je avion za dopunjavanje gorivom koji je pripadao američkim snagama oboren u južnim delovima provincije Isfahan u centralnom Iranu.

Letelicu su navodno ciljale elitne jedinice policijskih komandosa, što je sprečilo da završi svoju misiju.

U međuvremenu, iranska Komanda potvrdila je da je američki avion za podršku C-130 prvobitno bio imobilisan pod jakom vatrom specijalnih policijskih jedinica pre nego što je potpuno uništen nekoliko minuta kasnije.

Zvaničnici su istakli da je precizno praćenje neprijateljskih vazdušnih pokreta, u kombinaciji sa brzim i koordinisanim odgovorima policije i jedinica IRGC-a, odigralo odlučujuću ulogu u uspehu operacija.

(Tasnim)

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

05. 04. 2026. u 22:11

