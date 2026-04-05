STANJE MU SE POGORŠALO! Legendarni trener upao u komu! Lekari mu se bore za život!

Nastavljaju se loše vesti po proslavljenog stručnjaka.

Doskorašnji selektor rumunske reprezentacije Mirčea Lučesku (80) nalazi se u indukovanoj komi, objavili su rumunski mediji.

Legendarni trener je u bolnici već nedelju dana, pošto mu je pozlilo tokom treninga nacionalnog tima, tri dana posle poraza njegovih izabranika od Turske u baražu za plasman na Svetsko prvenstvo.

Univerzitetska bolnica za hitne slučajeve u Bukureštu izdala je u petak saopštenje, ne pominjući ime Lučeskua iz razloga privatnosti, ali su lokalni mediji potvrdili da se o njemu radi. Mirčea je u međuvremenu doživeo srčani udar, što je pogoršalo njegovo stanje.

Lučesku je bio kapiten Rumunije na Svetskom prvenstvu 1970. u Brazilu i bio je selektor reprezentacije na njihovom debitantskom učešću na šampionatu Evrope 1984. Tokom duge trenerske karijere, vodio je brojne klubove u Italiji, Turskoj, Ukrajini i Rusiji, a bio je i selektor reprezentacije Turske.

Kao trener, ostavio je najveći trag u ukrajinskom Šahtjoru iz Donjecka, gde je radio od 2004. do 2016. godine, i sa kojim je osvojio Kup UEFA (sadašnju Ligu Evrope) 2009. godine. Na klupi tima iz Donjecka sedeo je 573 utakmice.

Vratio se potom na klupu selekcije Rumunije, pokušavši da odvede komšije na Svetsko prvenstvo u Kanadi, SAD i Meksiku, ali to mu nije pošlo za rukom.

Turska je posle Rumunije izbacila i tzv. Kosovo na gostovanju sa 2:0 i otišla na Mundijal.

