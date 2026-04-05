SUMNJIV PAKET NA AERODROMU BEN GURION: Počeo da se dimi, hitne službe na licu mesta

NA aerodromu Ben Gurion u Tel Avivu danas je pronađen sumnjivi paket, za koji postoji mogućnost da sadrži opasan materijal pošto je počeo da se dimi, a vatrogasci trenutno rade na njegovom uklanjanju.

Zaposleni na aerodromu su evakuisani iz tog dela kompleksa kako bi se sprečio kontakt sa potencijalno opasnim predmetom, saopštila je Vatrogasno-spasilačka služba, a prenosi Tajms of Izrael.

Zvaničnici odeljenja za opasne materijale te službe identifikovali su supstancu i rade na njenom uklanjanju sa aerodroma.

Na video-snimku koji je Vatrogasno-spasilačka služba objavila vide se dva vatrogasca u zaštitnim odelima kako, po svoj prilici, ispituju predmet pored aerodroma, u delu oko kojeg je postavljena barikadna traka. Incident je pod kontrolom i niko nije povređen, dodaje se u saopštenju.

