SUMNJIV PAKET NA AERODROMU BEN GURION: Počeo da se dimi, hitne službe na licu mesta
NA aerodromu Ben Gurion u Tel Avivu danas je pronađen sumnjivi paket, za koji postoji mogućnost da sadrži opasan materijal pošto je počeo da se dimi, a vatrogasci trenutno rade na njegovom uklanjanju.
Zaposleni na aerodromu su evakuisani iz tog dela kompleksa kako bi se sprečio kontakt sa potencijalno opasnim predmetom, saopštila je Vatrogasno-spasilačka služba, a prenosi Tajms of Izrael.
Zvaničnici odeljenja za opasne materijale te službe identifikovali su supstancu i rade na njenom uklanjanju sa aerodroma.
Na video-snimku koji je Vatrogasno-spasilačka služba objavila vide se dva vatrogasca u zaštitnim odelima kako, po svoj prilici, ispituju predmet pored aerodroma, u delu oko kojeg je postavljena barikadna traka. Incident je pod kontrolom i niko nije povređen, dodaje se u saopštenju.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: TOK RATA IZMEĐU IZRAELA I PALESTINE
Preporučujemo
KAKO JE TEHERAN IZGRADIO PVO ZAMKU: Zašto je F-15 upao u iransku “paukovu mrežu” (VIDEO)
05. 04. 2026. u 07:00
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
Komentari (0)