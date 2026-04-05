OBORENI AMERIČKI PILOT U IRANU BIO POVREĐEN: Morao da napravi "smeli potez" da bi se sastao sa spasilačkim timom

Američki oficir, član posade aviona oborenog u petak u Iranu, morao je rano jutros da napravi "smeli potez" da bi se sastao sa spasilačkim timom koji je ušao u tu zemlju, saopštili su američki zvaničnici koji su upoznati sa operacijom spasavanja.

"Volstrit džornal" navodi da je oboreni pilot bio povređen kada se borbeni avion u kojem se nalazio srušio u Iranu, ne navodeći šta tačno podrazumeva "smeli potez" koji je on morao da preduzme prilikom spasavanja.

Zvaničnici su naveli da su američke bespilotne letelice MQ-9 Riper pucale na Irance koji su pokušavali da uhvate oborenog američkog pilota, tokom njegovih približno 36 sati boravka u planinskom regionu Irana pre nego što je spasen.



Iran je ponudio nagradu svakome ko pronađe američkog oficira, koji se u petak katapultirao iz oborenog lovca F-15E.

"Volstrit džornal" je naveo da su desetine aviona pružale zaštitu jedinici komandosa koja je sletela da pokupi pilota, iako američke snage nisu naišle na značajan otpor na zemlji.

"Njujork tajms" prenosi da su se dva transportna aviona, koja je trebalo da prevezu spasenog pilota i komandose iz Irana, zaglavila na privremenoj pisti u toj zemlji, i da su morali da budu dignuti u vazduh, a da su tri nova aviona poslata u Iran da izvedu pilota i vojnike.

Američka vojska je digla u vazduh transportne avione kako ne bi pali u ruke Irana.

Slike iz Irana ukazuju na to da su se avioni zaglavili na privremenoj pisti koju je postavila američka vojska u udaljenom delu zemlje.

Prema pisanju "Njujork tajmsa", stotine vojnika specijalnih snaga učestvovalo je u spasilačkoj misiji, a američki oficir koji je spasen u Iranu prebačen je u Kuvajt na lečenje.

Za napad na američki avion F-15E, u kome su se nalazila dva člana posade, odgovornost je preuzeo iranski Korpus garde islamske revolucije (IRGC).

Pilot F-15E se bezbedno katapultirao i istog dana, 3. aprila, spasila su ga dva vojna helikoptera, ali se drugi član posade, oficir za sistem naoružanja, do jutros vodio kao nestao.

Američki predsednik Donald Tramp jutros je napisao na mreži Truth Social da su snage SAD spasle i drugog pilota oborenog aviona, kao i da je on povređen, ali da je živ i zdrav.



(Tanjug)