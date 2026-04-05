BOGDAN BOGDANOVIĆ U DENVERU? Navijači čine sve da se to desi
NIKOLA Jokić doneo je novu pobedu Denveru, ovog puta protiv San Antonija, a na njegove neverovatne igre reagovao je i Bogdan Bogdanović.
Košarkaš Los Anđeles Klipersa podelio je video snimak poena Nagetsa odmah posle meča.
Kapiten reprezentacije Srbije ima ograničene minute u Los Anđelesu, te će na leto postati slobodan u izboru nove sredine.
Navijači Denvera iskoristili su to što je podelio video saigrača iz reprezentacije da ga "vrbuju".
- Bogdane, imamo mesta za tebe sledeće godine; Brate, dođi u Denver; Čuo sam da Denveru fali još jedan Srbin od leta, tako se priča; Voleo bih da te vidim u Nagetsima - jedan je od komentara.
Kako reče Bogdanu jedan od navijača u komentarima: - Kapitenu, ovaj tvoj centar nije loš.
Jokić je briljirao i u ovom duelu, u kom je Denver slavio posle produžetka 136:134. On je meč završio sa 40 poena, 13 skokova i osam asistencija.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Komentari (0)