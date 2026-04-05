BOGDAN BOGDANOVIĆ U DENVERU? Navijači čine sve da se to desi

05. 04. 2026. u 12:41

NIKOLA Jokić doneo je novu pobedu Denveru, ovog puta protiv San Antonija, a na njegove neverovatne igre reagovao je i Bogdan Bogdanović.

БОГДАН БОГДАНОВИЋ У ДЕНВЕРУ? Навијачи чине све да се то деси

Foto: Profimedia

Košarkaš Los Anđeles Klipersa podelio je video snimak poena Nagetsa odmah posle meča. 

Kapiten reprezentacije Srbije ima ograničene minute u Los Anđelesu, te će na leto postati slobodan u izboru nove sredine. 

Navijači Denvera iskoristili su to što je podelio video saigrača iz reprezentacije da ga "vrbuju". 

- Bogdane, imamo mesta za tebe sledeće godine; Brate, dođi u Denver; Čuo sam da Denveru fali još jedan Srbin od leta, tako se priča; Voleo bih da te vidim u Nagetsima - jedan je od komentara.

Kako reče Bogdanu jedan od navijača u komentarima: - Kapitenu, ovaj tvoj centar nije loš.

Jokić je briljirao i u ovom duelu, u kom je Denver slavio posle produžetka 136:134. On je meč završio sa 40 poena, 13 skokova i osam asistencija.

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

