BOGDAN BOGDANOVIĆ U DENVERU? Navijači čine sve da se to desi

NIKOLA Jokić doneo je novu pobedu Denveru, ovog puta protiv San Antonija, a na njegove neverovatne igre reagovao je i Bogdan Bogdanović.

Foto: Profimedia

Košarkaš Los Anđeles Klipersa podelio je video snimak poena Nagetsa odmah posle meča.

Kapiten reprezentacije Srbije ima ograničene minute u Los Anđelesu, te će na leto postati slobodan u izboru nove sredine.

Navijači Denvera iskoristili su to što je podelio video saigrača iz reprezentacije da ga "vrbuju".

- Bogdane, imamo mesta za tebe sledeće godine; Brate, dođi u Denver; Čuo sam da Denveru fali još jedan Srbin od leta, tako se priča; Voleo bih da te vidim u Nagetsima - jedan je od komentara.

Bogdan, we got room for you on the roster next year! — Surrender Dorothy! (@surrender_Drthy) April 4, 2026

Kako reče Bogdanu jedan od navijača u komentarima: - Kapitenu, ovaj tvoj centar nije loš.

Jokić je briljirao i u ovom duelu, u kom je Denver slavio posle produžetka 136:134. On je meč završio sa 40 poena, 13 skokova i osam asistencija.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA