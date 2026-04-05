"ZA MENE ĐOKIĆ ODAVNO VIŠE NIJE REKTOR" Vučić: On može da bude papa, političar, ali rektor nije

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić istakao je u svom obraćanju tokom obilaska radova na izgradnji Ekspa da Vladan Đokić možete biti sve sem rektor.

Foto: Novosti

- Što se obrazovnog genocida tiče, za mene Đokić odavno nije više rektor. Može da bude papa, političar, ali rektor nije. Rektor je čovek koji brine o studentima, a ne o sebi i svojoj poltiičkoj karijeri. On nije rektor,sve drugo samo ne to. Lepo mu stoji onaj kriminalac Bačulov. Ta slika? To je njihova slika. Sličan se sličnom raduje, sinoć iz Pazove, kao najavljivali ceo Beograd i Pazova, ni 300 ljudi neskupiše. Ali jedno drugom pristaju. Imamo u glavi nekoliko ljudi sad pridodajem i Vladana Petrova za kojeg verujem da možda mogu da se dostojanstevno suprostave političaru Đokiću, a da li će to biti slučaj i da li ćemo uspeti u tome, videćemo. Ja pozivam političara Đokića da ide protiv naše parlamentarne liste. Što da ide na predsedničke, on je toliko moćan. Nek obezbedi pobedu na parlamentarnim izborima. Onda bih imao manji otpor da se kandidujem na parlamentarnoj listi, pa pobedi mene. Što beži od toga? Što se sklanja? Baš bi lepo bilo. To je sve dozvoljeno, legitimno, sve super osim što nije legalno i legitimno to da ne posvetite pažnju ubistvu jedne devojke - rekao je.