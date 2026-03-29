UNUTRA BILO 750 OSOBA: Požar progutao poznati klub u Nemačkoj

29. 03. 2026. u 09:48

U DISKOTECI "Kis klub" u nemačkom gradu Kelu u pokrajini Baden-Virtemberg, tokom protekle noći izbio je požar koji je zahvatio celu zgradu, u trenutku kada je u njoj bilo oko 750 osoba, saopštila je lokalna policija.

УНУТРА БИЛО 750 ОСОБА: Пожар прогутао познати клуб у Немачкој

 - Požar, koji je izbio u plesnom klubu oko 3.45 sati ujutru, sada se proširio na celu zgradu. Prema početnim informacijama operatera, u trenutku kada je požar izbio, u zgradi se nalazilo oko 750 ljudi - navodi se u saopštenju policije, koje prenosi Bild.

Uzrok požara još nije poznat.

Većina učesnika žurke u diskoteci napustila je zgradu koju je zahvatio požar do dolaska vatrogasne službe.

Za sada nema izveštaja o ozbiljnim povredama a tri osobe su zatražile medicinsku pomoć.

 - Kis klub - je popularna diskoteka sa hip-hop i afro muzikom u pokrajini Baden-Virtemberg na jugozapadu Nemačke, a u nju redovno dolaze i posetioci iz obližnjeg Strazbura u Francuskoj.

IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

29. 03. 2026. u 08:39

