VISOKI ZVANIČKIK PRIZNAO: Iran iznenadio Ameriku

VLASTI Sjedinjenih Država nisu očekivale da će Iran odgovoriti na napade u obimu sa kojima su se suočili.

Visoki zvaničnik Stejt departmenta izjavio je to za ABC News pod uslovom anonimnosti.

- Ne mislim da je iko mogao da predvidi ove razmere - naveo je on.

Ranije je američki predsednik Donald Tramp zapretio da će napasti ključnu infrastrukturu Irana ako potencijalni sporazum propadne.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je ranije da će Ormuski moreuz ponovo da bude otvoren „na ovaj ili onaj način“ kada se završi vojna operacija u Iranu, uz saglasnost Irana ili putem međunarodne vojne koalicije koja uključuje Sjedinjene Američke Države.