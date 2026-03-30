VISOKI ZVANIČKIK PRIZNAO: Iran iznenadio Ameriku
VLASTI Sjedinjenih Država nisu očekivale da će Iran odgovoriti na napade u obimu sa kojima su se suočili.
Visoki zvaničnik Stejt departmenta izjavio je to za ABC News pod uslovom anonimnosti.
- Ne mislim da je iko mogao da predvidi ove razmere - naveo je on.
Ranije je američki predsednik Donald Tramp zapretio da će napasti ključnu infrastrukturu Irana ako potencijalni sporazum propadne.
Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je ranije da će Ormuski moreuz ponovo da bude otvoren „na ovaj ili onaj način“ kada se završi vojna operacija u Iranu, uz saglasnost Irana ili putem međunarodne vojne koalicije koja uključuje Sjedinjene Američke Države.
AMAN PROZREO IGRU TEL AVIVA: Jordanski kralj Abdulah odbio zahteve Netanjahua za sastanak
30. 03. 2026. u 22:22
(MAPA) GDE ĆE IH SADA SAKRITI? Amerika u problemu nakon uništenja AVAKS-a
30. 03. 2026. u 22:11
SPORAZUM SA IRANOM DO 6. APRILA? Teheran: Ukrajina je učesnik u ratu!
30. 03. 2026. u 20:33
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
