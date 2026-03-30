NEĆEMO DA SE SEČEMO ŽILETIMA: Belivuku i ekipi odloženo suđenje zbog pritužbi na zdravstveno stanje
SUĐENjE Veljku Belivuku i drugim optuženima za pripadnost organizovanoj kriminalnoj grupi, koja se tereti za najmanje sedam ubistava, isto toliko otmica, nelegalno držanje i rasturanje narkotika i oružja, kao i silovanje, odloženo je za sredu.
Do odlaganja je došlo zbog izjave okrivljenog Vlade Draganića, vlasnika kuće užasa u Ritopeku, da ga je posetila policija u pritvoru i da mu nije "psihički dobro".
Draganić je prethodno rekao da ne zna zašto ga je policija posećivala, ali je on zbog njih "doživeo stres":
- Nije mi jasno zašto su dolazili, nisam ništa uradio. Mislio sam da će stres da prođe, ali se i dalje ne osećam dobro.
Advokati odbrane, kao i pojedini optuženi, glasno su negodovali, smatrajući da je Draganiću nuđeno da postane okrivljeni saradnik. Njega je policija, kako tvrde, posetila 19. marta, a njegov advokat je potvrdio da je bio obavešten da će pripadnici UKP sa njim da obave razgovor. Navodno, reč je o rasvetljavanju drugog zločina.
Za reč se javio drugooptuženi Marko Miljković, koji je, navodno, načuo da su u poseti Draganiću bili pripadnici Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) i Bezbednosno-informativne agencije (BIA) i da razgovor ima oznaku "službene tajne":
Lekari sve pregledali
ZASTUPNIK optužnice, tužilac Saša Ivanić rekao je da Javno tužilaštvo za organizovani kriminal nije obavešteno o poseti policije optuženom Draganiću. Zatim je određena pauza, kako bi oni, koji su zatražili medicinsku pomoć, bili pregledani. Posle izveštaja lekara da su svi u redu i da suđenje može da se nastavi, krivično veće je odlučilo da prekine sa radom i proces bude nastavljen u sredu.
- Rečeno mu je da Belivuk i ja imamo kasice-prasice, a da on nema ništa i da mogu da mu pomognu. Tražim da i mene lekar pregleda, jer se ne osećam dobro.
Medicinsku uslugu zatražio je prvookrivljeni Belivuk:
- U ovoj sudnici se svašta dešavalo u drugim predmetima. Jedan se sekao žiletom. Mi nećemo da se samopovređujemo. Neću da se trujem i pijem lekove za smirenje.
Za vođama su krenuli i ostali optuženi i zatražili lekarski pregled.
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
