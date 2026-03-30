NEĆEMO DA SE SEČEMO ŽILETIMA: Belivuku i ekipi odloženo suđenje zbog pritužbi na zdravstveno stanje

З. Ускоковић

30. 03. 2026. u 21:56

SUĐENjE Veljku Belivuku i drugim optuženima za pripadnost organizovanoj kriminalnoj grupi, koja se tereti za najmanje sedam ubistava, isto toliko otmica, nelegalno držanje i rasturanje narkotika i oružja, kao i silovanje, odloženo je za sredu.

Foto: "Skaj"

Do odlaganja je došlo zbog izjave okrivljenog Vlade Draganića, vlasnika kuće užasa u Ritopeku, da ga je posetila policija u pritvoru i da mu nije "psihički dobro".

Posle njega za reč su se javljali i ostali optuženi, jer "Draganiću nije dobro" i redom tražili da ih pregleda lekar. Ovaj manevar okrivljenih sudijsko veće je ocenilo kao odugovlačenje postupka, ali je, uprkos tome, doneta odluka da se ročište pomeri za dva dana.

Draganić je prethodno rekao da ne zna zašto ga je policija posećivala, ali je on zbog njih "doživeo stres":

- Nije mi jasno zašto su dolazili, nisam ništa uradio. Mislio sam da će stres da prođe, ali se i dalje ne osećam dobro.

Advokati odbrane, kao i pojedini optuženi, glasno su negodovali, smatrajući da je Draganiću nuđeno da postane okrivljeni saradnik. Njega je policija, kako tvrde, posetila 19. marta, a njegov advokat je potvrdio da je bio obavešten da će pripadnici UKP sa njim da obave razgovor. Navodno, reč je o rasvetljavanju drugog zločina.

Za reč se javio drugooptuženi Marko Miljković, koji je, navodno, načuo da su u poseti Draganiću bili pripadnici Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) i Bezbednosno-informativne agencije (BIA) i da razgovor ima oznaku "službene tajne":

Lekari sve pregledali

ZASTUPNIK optužnice, tužilac Saša Ivanić rekao je da Javno tužilaštvo za organizovani kriminal nije obavešteno o poseti policije optuženom Draganiću. Zatim je određena pauza, kako bi oni, koji su zatražili medicinsku pomoć, bili pregledani. Posle izveštaja lekara da su svi u redu i da suđenje može da se nastavi, krivično veće je odlučilo da prekine sa radom i proces bude nastavljen u sredu.

- Rečeno mu je da Belivuk i ja imamo kasice-prasice, a da on nema ništa i da mogu da mu pomognu. Tražim da i mene lekar pregleda, jer se ne osećam dobro.

Medicinsku uslugu zatražio je prvookrivljeni Belivuk:

- U ovoj sudnici se svašta dešavalo u drugim predmetima. Jedan se sekao žiletom. Mi nećemo da se samopovređujemo. Neću da se trujem i pijem lekove za smirenje.

Za vođama su krenuli i ostali optuženi i zatražili lekarski pregled.

