NEĆEMO DA SE SEČEMO ŽILETIMA: Belivuku i ekipi odloženo suđenje zbog pritužbi na zdravstveno stanje

SUĐENjE Veljku Belivuku i drugim optuženima za pripadnost organizovanoj kriminalnoj grupi, koja se tereti za najmanje sedam ubistava, isto toliko otmica, nelegalno držanje i rasturanje narkotika i oružja, kao i silovanje, odloženo je za sredu.

Foto: "Skaj"

Do odlaganja je došlo zbog izjave okrivljenog Vlade Draganića, vlasnika kuće užasa u Ritopeku, da ga je posetila policija u pritvoru i da mu nije "psihički dobro".



Draganić je prethodno rekao da ne zna zašto ga je policija posećivala, ali je on zbog njih "doživeo stres":

- Nije mi jasno zašto su dolazili, nisam ništa uradio. Mislio sam da će stres da prođe, ali se i dalje ne osećam dobro.

Advokati odbrane, kao i pojedini optuženi, glasno su negodovali, smatrajući da je Draganiću nuđeno da postane okrivljeni saradnik. Njega je policija, kako tvrde, posetila 19. marta, a njegov advokat je potvrdio da je bio obavešten da će pripadnici UKP sa njim da obave razgovor. Navodno, reč je o rasvetljavanju drugog zločina.

Za reč se javio drugooptuženi Marko Miljković, koji je, navodno, načuo da su u poseti Draganiću bili pripadnici Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) i Bezbednosno-informativne agencije (BIA) i da razgovor ima oznaku "službene tajne":

Lekari sve pregledali ZASTUPNIK optužnice, tužilac Saša Ivanić rekao je da Javno tužilaštvo za organizovani kriminal nije obavešteno o poseti policije optuženom Draganiću. Zatim je određena pauza, kako bi oni, koji su zatražili medicinsku pomoć, bili pregledani. Posle izveštaja lekara da su svi u redu i da suđenje može da se nastavi, krivično veće je odlučilo da prekine sa radom i proces bude nastavljen u sredu.

- Rečeno mu je da Belivuk i ja imamo kasice-prasice, a da on nema ništa i da mogu da mu pomognu. Tražim da i mene lekar pregleda, jer se ne osećam dobro.

Medicinsku uslugu zatražio je prvookrivljeni Belivuk:

- U ovoj sudnici se svašta dešavalo u drugim predmetima. Jedan se sekao žiletom. Mi nećemo da se samopovređujemo. Neću da se trujem i pijem lekove za smirenje.

Za vođama su krenuli i ostali optuženi i zatražili lekarski pregled.