Svet

KIMOV OKLOPNI ADUT ČEKA TEST U UKRAJINI Tenk Čonma-2: Najsavremenija odbrana od dronova i džavelina (VIDEO)

Predrag Stojković

30. 03. 2026. u 21:11

KOREJSKA narodna armija je procenila mogućnosti sistema aktivne zaštite novog glavnog borbenog tenka Čonma 20 protiv više vrsta naprednog protivtenkovskog oružja, a testovi bojevog gađanja ukazuju na veoma visok stepen poverenja u preživljavanje vozila i veliki napredak u povezanim tehnologijama.

Foto: Tanjug

Testovi sprovedeni 29. marta procenili su borbenu efikasnost sistema protiv projektila koji se približavaju iz više pravaca, uključujući raketu tipa „Džavelin“ za napad sa vrha koja izgleda kao derivat sistema Bulase-4, kao i raketu sa tandem punjenjem manjeg dometa tipa Kornet i raketnu granatu sličnu RPG-7. Demonstracija mogućnosti sistema usledila je nakon godina napretka koji pokazuje postepeno sposobnije sisteme aktivne zaštite u razvoju.


Komentarišući test, državni mediji su izvestili da Čonma 2 može da presretne „skoro sva postojeća protivtenkovska oružja“. Pored projektila i raketa, sistem je takođe testiran protiv više vrsta municije sličnih dronovima i profila vazdušnih napada. Čini se da je ovo priznanje primarne uloge koju su takvi sistemi igrali u protivtenkovskim operacijama na obe strane u rusko-ukrajinskom ratu. Razvoj je značajan ne samo zbog svojih implikacija na revolucionisanje severnokorejskih oklopnih ratnih sposobnosti, već i zato što se očekuje da će Čonma 20, i moguće njeni pojedinačni podsistemi, uključujući sisteme aktivne zaštite, biti plasirani Rusiji.
Rusija je već nabavila severnokorejsko naoružanje u vrednosti nekoliko desetina milijardi dolara za svoje ratne napore na ukrajinskom ratištu i pati od sve veće nestašice glavnih borbenih tenkova jer su njene rezerve iz sovjetskog doba sve više iscrpljene, dok je proizvodnja daleko od dovoljne da zameni gubitke na frontu preko duge i visokointenzivne granice. Ovo je navelo analitičare da spekulišu da je nabavka severnokorejskih glavnih borbenih tenkova verovatna. Međutim, moguće je da će Rusija favorizovati nabavku starijih tenkova T-62 od Severne Koreje, koji se lakše integrišu u njene snage i biće znatno jeftiniji, potencijalno nakon što lokalna modernizacija integriše nove podsisteme kao što su sistemi termovizijskog snimanja i sistemi aktivne zaštite.

Foto printskrin militarywatchmagazine.com


Severnokorejski sistem aktivne zaštite prvi put je viđen u upotrebi na snimcima objavljenim u julu 2023. godine i koristi radare za kontinuirano praćenje okolnog okruženja u potrazi za dolazećim pretnjama, a kada detektuje dolazeće projektile, automatski ih prati, izračunava njihove putanje i raspoređuje zaštitnu municiju da bi ih presrela i uništila. Iako je i dalje ispred zapadnog sveta, Rusija je zaostala za Kinom, Izraelom i dve Koreje u razvoju modernih sistema aktivne zaštite za svoje tenkove. Severnokorejski protivtenkovski raketni kapaciteti takođe su sve više zasenili one ruskog odbrambenog sektora, a elektrooptički vođeni protivtenkovski raketni sistem dugog dometa Bulse-4 korišćen je na ukrajinskom ratištu i može se pohvaliti naprednim mogućnostima napada odozgo na duge staze koje ruski ekvivalenti nemaju.

Foto printskrin militarywatchmagazine.com

Čonma 20 je dobila veći publicitet nakon učešća u vežbama 19. marta, kada je otkriveno da je tenkovska brigada Korejske narodne armije u Pjongjangu, koja služi u okviru elitnog Korpusa odbrane glavnog grada, ponovo opremljena vozilima. Vežbe su pokazale da je postignut veliki napredak u mrežno-centričnim i kombinovanim oružanim sposobnostima ratovanja, što potencijalno značajno poboljšava sposobnost oružanih snaga da izvode ofanzive protiv naprednih južnokorejskih i američkih odbrambenih sistema. U maju 2025. godine, severnokorejski državni mediji su otkrili novu fabriku tenkova velikih razmera, a predsednik vladajuće Korejske radničke partije Kim Džong Un je naglasio da je zamena oklopnih vozila Korejske narodne armije iz prošlog veka najnovijim modelima postala primarni zadatak izgradnje oružanih snaga. U to vreme je projektovano da će se stope uvođenja u službu glavnih borbenih tenkova sledeće generacije znatno ubrzati. Tehnološki jaz od preko četiri decenije koji razdvaja Čonmu 20 od prethodnih severnokorejskih glavnih borbenih tenkova čini proizvodnju i nabavke velikih razmera verovatnim prekretnicom za ravnotežu snaga na Korejskom poluostrvu.

militarywatchmagazine.com

