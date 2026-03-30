KIMOV OKLOPNI ADUT ČEKA TEST U UKRAJINI Tenk Čonma-2: Najsavremenija odbrana od dronova i džavelina (VIDEO)

KOREJSKA narodna armija je procenila mogućnosti sistema aktivne zaštite novog glavnog borbenog tenka Čonma 20 protiv više vrsta naprednog protivtenkovskog oružja, a testovi bojevog gađanja ukazuju na veoma visok stepen poverenja u preživljavanje vozila i veliki napredak u povezanim tehnologijama.

Foto: Tanjug

Testovi sprovedeni 29. marta procenili su borbenu efikasnost sistema protiv projektila koji se približavaju iz više pravaca, uključujući raketu tipa „Džavelin“ za napad sa vrha koja izgleda kao derivat sistema Bulase-4, kao i raketu sa tandem punjenjem manjeg dometa tipa Kornet i raketnu granatu sličnu RPG-7. Demonstracija mogućnosti sistema usledila je nakon godina napretka koji pokazuje postepeno sposobnije sisteme aktivne zaštite u razvoju.



Foto printskrin militarywatchmagazine.com

Komentarišući test, državni mediji su izvestili da Čonma 2 može da presretne „skoro sva postojeća protivtenkovska oružja“. Pored projektila i raketa, sistem je takođe testiran protiv više vrsta municije sličnih dronovima i profila vazdušnih napada. Čini se da je ovo priznanje primarne uloge koju su takvi sistemi igrali u protivtenkovskim operacijama na obe strane u rusko-ukrajinskom ratu. Razvoj je značajan ne samo zbog svojih implikacija na revolucionisanje severnokorejskih oklopnih ratnih sposobnosti, već i zato što se očekuje da će Čonma 20, i moguće njeni pojedinačni podsistemi, uključujući sisteme aktivne zaštite, biti plasirani Rusiji.





Foto printskrin militarywatchmagazine.com

Severnokorejski sistem aktivne zaštite prvi put je viđen u upotrebi na snimcima objavljenim u julu 2023. godine i koristi radare za kontinuirano praćenje okolnog okruženja u potrazi za dolazećim pretnjama, a kada detektuje dolazeće projektile, automatski ih prati, izračunava njihove putanje i raspoređuje zaštitnu municiju da bi ih presrela i uništila. Iako je i dalje ispred zapadnog sveta, Rusija je zaostala za Kinom, Izraelom i dve Koreje u razvoju modernih sistema aktivne zaštite za svoje tenkove. Severnokorejski protivtenkovski raketni kapaciteti takođe su sve više zasenili one ruskog odbrambenog sektora, a elektrooptički vođeni protivtenkovski raketni sistem dugog dometa Bulse-4 korišćen je na ukrajinskom ratištu i može se pohvaliti naprednim mogućnostima napada odozgo na duge staze koje ruski ekvivalenti nemaju.

Čonma 20 je dobila veći publicitet nakon učešća u vežbama 19. marta, kada je otkriveno da je tenkovska brigada Korejske narodne armije u Pjongjangu, koja služi u okviru elitnog Korpusa odbrane glavnog grada, ponovo opremljena vozilima. Vežbe su pokazale da je postignut veliki napredak u mrežno-centričnim i kombinovanim oružanim sposobnostima ratovanja, što potencijalno značajno poboljšava sposobnost oružanih snaga da izvode ofanzive protiv naprednih južnokorejskih i američkih odbrambenih sistema. U maju 2025. godine, severnokorejski državni mediji su otkrili novu fabriku tenkova velikih razmera, a predsednik vladajuće Korejske radničke partije Kim Džong Un je naglasio da je zamena oklopnih vozila Korejske narodne armije iz prošlog veka najnovijim modelima postala primarni zadatak izgradnje oružanih snaga. U to vreme je projektovano da će se stope uvođenja u službu glavnih borbenih tenkova sledeće generacije znatno ubrzati. Tehnološki jaz od preko četiri decenije koji razdvaja Čonmu 20 od prethodnih severnokorejskih glavnih borbenih tenkova čini proizvodnju i nabavke velikih razmera verovatnim prekretnicom za ravnotežu snaga na Korejskom poluostrvu.

militarywatchmagazine.com

