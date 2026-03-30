IZRAEL GLEDA I NE VERUJE: Evo šta se dešava u Gazi! (FOTO)

Najnovije vesti iz Palestine, tačnije Gaze, mnogima teraju suze na oči.

FOTO: Tanjug / AP Photo/Jehad Alshrafi

Sam grad je gotovo sravnjen sa zemljom izraelskim bombardovanje, ali...

Život se ne da.

Glavni fudbalski stadion u Gati je uništen tokom rata i on sada služi kao kamp za šatore, za raseljene porodice.

Ali u drugom kampu, Fudbalski savez Palestine je napravio teren između ruševina.

Postavljena je istrošena veštačka trava i podignuta ograda između novonapravljenog igrališta i tužnih ostataka uništenih zgrada.

Tu su svoj prvi trening od izbijanja sukoba najpre održali palestinski fudbaleri kojima su amputirani pojedini udovi, a onda su meč odigrala dva lokalna tima, Al-Ahli i Gaza Sports Klub.

Pogledajte i sami fotografije koje je zabeležio foto-reporter novinske agencije Asošijejted pres Džehad Alšrafi:

FOTO: Tanjug / AP Photo/Jehad Alshrafi

FOTO: Tanjug / AP Photo/Jehad Alshrafi

FOTO: Tanjug / AP Photo/Jehad Alshrafi

FOTO: Tanjug / AP Photo/Jehad Alshrafi

FOTO: Tanjug / AP Photo/Jehad Alshrafi

FOTO: Tanjug / AP Photo/Jehad Alshrafi

FOTO: Tanjug / AP Photo/Jehad Alshrafi

FOTO: Tanjug / AP Photo/Jehad Alshrafi

FOTO: Tanjug / AP Photo/Jehad Alshrafi

FOTO: Tanjug / AP Photo/Jehad Alshrafi

FOTO: Tanjug / AP Photo/Jehad Alshrafi

FOTO: Tanjug / AP Photo/Jehad Alshrafi

FOTO: Tanjug / AP Photo/Jehad Alshrafi

FOTO: Tanjug / AP Photo/Jehad Alshrafi

