IZRAEL GLEDA I NE VERUJE: Evo šta se dešava u Gazi! (FOTO)
Najnovije vesti iz Palestine, tačnije Gaze, mnogima teraju suze na oči.
Sam grad je gotovo sravnjen sa zemljom izraelskim bombardovanje, ali...
Život se ne da.
Glavni fudbalski stadion u Gati je uništen tokom rata i on sada služi kao kamp za šatore, za raseljene porodice.
Ali u drugom kampu, Fudbalski savez Palestine je napravio teren između ruševina.
Postavljena je istrošena veštačka trava i podignuta ograda između novonapravljenog igrališta i tužnih ostataka uništenih zgrada.
Tu su svoj prvi trening od izbijanja sukoba najpre održali palestinski fudbaleri kojima su amputirani pojedini udovi, a onda su meč odigrala dva lokalna tima, Al-Ahli i Gaza Sports Klub.
Pogledajte i sami fotografije koje je zabeležio foto-reporter novinske agencije Asošijejted pres Džehad Alšrafi:
Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: Kad je u halu ušao vojni orkestar, i "delije" i "grobari" zagrmeli kao jedan!
Preporučujemo
Komentari (0)